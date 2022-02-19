Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı (Zonguldak Haberleri)

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Haberler - Zonguldak Haberleri Anadolu Ajansı 19.02.2022 - 14:51

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan, ticaretini yapan ve sevk edenlere yönelik çalışma kapsamında, Gürbüzler köyü mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta ve içerisinde bulunan 3 kişinin üst aramasında, 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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