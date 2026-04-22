Zonguldak'taki operasyonda uyuşturucu özellikli kaktüs bulundu

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı birimleri, ilçeye bağlı Çayköy köyü Ada mevkiinde süs bitkisi yetiştirilen alana operasyon düzenledi.

Yapılan aramada bahçede içeriğinde meskalin bileşeni nedeniyle halüsinasyona neden olan 30-40 kök peyote ve san pedro kaktüsü ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda şüpheli olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler verdikleri ifadelerde, Türkiye 'nin çeşitli yerlerine kaktüs sattıklarını, söz konusu türlerin uyuşturucu bitki kategorisinde yer aldığını bilmedikleri şeklinde ifade verdi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimce adli kontrol şafrtıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin el koyduğu uyuşturucu özellikli kaktüslerden alınan numuneler ise kesin tahlil işlemlerinin yapılması amacıyla ilgili laboratuvara gönderildi.