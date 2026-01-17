Zonguldak'ta heyelan

17.01.2026 14:16

Anadolu Ajansı
AA

Sağanak nedeniyle Zonguldak-Alaplı kara yolunun tersaneler mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Zonguldak-Alaplı kara yolunun tersaneler mevkisinde toprak kayması oluştu.

 

Yamaçtan kopan taş, kaya ve toprak parçaları kara yoluna düştü.

 

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ile Gülüç Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

 

Ekipler, yol güvenliğini sağlamak amacıyla Alaplı-Karadeniz Ereğli istikametini ulaşıma kapattı.

 

İş makineleriyle toprak ve kaya parçalarının temizlenmesinin ardından, yol yeniden ulaşıma açıldı.

