Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Zonguldak'ta otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü yaralandı

16.10.2026 16:47

Zonguldak'ta otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü yaralandı
IHA

Yaralı sürücü Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi kara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zonguldak-Çaycuma kara yolu üzerinde, Zonguldak İl Özel İdaresi Bakım Evi Şantiyesi yakınlarında meydana geldi. B.A. idaresindeki 34 BOA 44 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. 

 

Kazanın ardından bölgeye gelen Çaycuma İlçe Jandarma ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalede bulundu. 

 

Araçtan yaralı olarak çıkarılan B. A., sağlık ekiplerine teslim edilerek Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram