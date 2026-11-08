Zonguldak'ta park halindeki otomobil yandı

Kozlu ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Güney Mahallesi Bahar Sokak üzerinde bulunan otomobilin sürücüsü aracını çalıştırmak üzere kontağı çevirdi. Bu esnada aracın kaput kısmından alevler yükselmeye başladı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan sürücü başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye erleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobil tamamen kullanılamaz duruma geldi.