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Zonguldak'ta park halindeki otomobil yandı

08.11.2026 16:12

Zonguldak'ta park halindeki otomobil yandı
IHA

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yurt Haber Merkezi
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün çalıştırmak için kontağı çevirdiği sırada alev alan otomobil yandı.

Kozlu ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Güney Mahallesi Bahar Sokak üzerinde bulunan otomobilin sürücüsü aracını çalıştırmak üzere kontağı çevirdi. Bu esnada aracın kaput kısmından alevler yükselmeye başladı. 

 

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan sürücü başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 

 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye erleri sevk edildi.

 

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobil tamamen kullanılamaz duruma geldi.

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