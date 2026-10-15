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Zonguldak'ta sağanak nedeniyle heyelanlar meydana geldi

15.10.2026 16:08

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle heyelanlar meydana geldi
Anadolu Ajansı

Heyelan nedeniyle bir ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

AA
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Zonuguldak'ta toprak kayması sonucu bir sokakta istinat duvarı yıkıldı, bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı ve çökme riski bulunan inşaat alanı güvenlik çemberine alındı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle Karaelmas Mahallesi Alsancak Sokak'ta meydana gelen heyelan sonucu istinat duvarı çöktü.

 

Asma Mahallesi Bölge Üstü Sokak'ta da 2 katlı evin üzerindeki alanda bulunan eğimli arazide toprak kayması meydana geldi.

 

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Heyelan nedeniyle N.A. ve T.A'nın yaşadığı ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

 

Meşrutiyet Mahallesi Huzur Sokak'ta ise çökme riski bulunan inşaat alanı boşaltıldı. Güvenlik şeridi çekilen bölgedeki araçlar kaldırıldı.

 

Öte yandan, yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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