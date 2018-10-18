Vefatının birinci yılında Ara Güler'in objektifinden İstanbul fotoğrafları
Fotoğrafın ustası Ara Güler vefatının birinci yılında anılıyor. Ustanın ardından geriye her biri ayrı bir hikayeyi anlatan fotoğraflar kaldı. İşte Güler'in objektifinden bazı İstanbul fotoğrafları...
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Ara Güler,genç yaşta gazeteciliğe başladı daha sonra fotoğrafa merak salarak bu alanda ilerledi. Bertrand Russell,Nazım Himet, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Salvador Dali ve Picasso gibi yüzlerce ünlü ismi fotoğrafladı. Çektiği her kareye bir hikaye ve anlam yüklemeyi başaran efsane Ara Güler geçen yıl bugün (17 Ekim 2018) 90 yaşında hayatını kaybetti. İşte Ara Güler'in geçmişten günümüz İstanbul temalı bazı fotoğrafları...