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Güne Başlarken

Burcu Kaya, her sabah 6’dan 9’a yepyeni bir ‘Güne Başlarken’ karşınızda! Gökhan Abur’dan canlı hava durumu da yanında!

Dün ne oldu, bugün ne bekleniyor? Burcu Kaya, dünden kalanları ve günün gelişmelerini ekrana taşıyor. 
Sıcak noktalardan canlı bağlantılar, gazete manşetleri, köşe yazarları, Başkent Ankara’nın nabzı, ekonomi ve spora ilişkin tüm gelişmeler ayrıntılarıyla ekrana geliyor…
Güne Başlarken

Geri Sayım

Asya piyasaları kapanıyor, Avrupa güne başlamaya hazırlanıyor, içeride piyasalarda ilk rakamlar oluşuyor. Berfu Güven, güne damgasını vuracak gelişmelere mercek tutuyor, manşetleri ve ekonomi basınını analiz ediyor, dünya piyasalarına yakından bakıyor.
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Haber Merkezi

Özlem Yurt’un yönetiminde ‘Haber Merkezi’ yeni günün getirdikleriyle sabah 9’dan öğle 12’e kadar ekranda!
Türkiye ve dünya güne nasıl uyandı? Özlem Yurt sorunun yanıtını Haber Merkezi’nde veriyor. Dünün ve günün getirdiklerini ekrana taşıyor. Siyaset dünyasının gündemi, son dakika bilgileri, bildiğiniz haberlerin bilmediğiniz ayrıntıları…
Özlem Yurt, sıcak noktalarda olup biteni anında öğrenmeniz için Haber Merkezi’yle karşınızda.
Haber Merkezi

Öğle Bülteni

Siyaset, diplomasi, yaşam, ekonomi, eğitim, sağlık… Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan başlıklar Öğle Bülteni’nde ekrana taşınıyor. Habere dair her şey bu kuşakta ekrana geliyor.
Öğle Bülteni

Dünyanın Haberi

Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu Dünyanın Haberi, dünyadaki önemli gelişmeleri, özel dosyalar ve farklı ülkelerden canlı bağlantılarla ekranlarınıza taşıyor. Siyasi gelişmeler ve sıcak çatışmaların yanısıra, hayatı değiştirecek bilim, teknoloji ve sağlık haberleri de Dünyanın Haberi’nde...
Dünyanın Haberi

Günün İçinden

Ahmed Arpat tüm gelişmelerle canlı yayında!
Siyaset, diplomasi, yaşam, ekonomi, eğitim, sağlık…Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan başlıkları Günün İçinden'e taşınıyor, habere dair ne varsa bu kuşakta aktarıyor. Ahmed Arpat gündeme yön veren konuları uzmanlara sorup, bilinmeyenleri Günün İçinden'de bildiriyor.
Günün İçinden

Sporun Not Defteri

Hafta içi her gün Tuğba Dural; haberler, gazete başlıkları, telefon bağlantıları ve sosyal medya gündemiyle ekrana geliyor.
Sporun Not Defteri

Ana Haber

Türkiye’de ve dünyada neler oldu? Seda Öğretir, Ana Haber’de gün içinde tüm olan biteni özetliyor… 
Siyaset dünyasına yön veren hamleler, uluslararası ilişkilerde son gelişmeler, gündemi sarsan olaylar, canlı yayınlarla Seda Öğretir’le Ana Haber’de..
Ana Haber

Siyasi İşler

'Siyasi İşler'; Ahmed Arpat'ın moderatörlüğünde Ankara'nın siyasi havası ve İstanbul'a yansıyanları masaya yatıracak. Türkiye'de ve dünyada gündemi ne oluşturuyor, ne konuşuluyorsa enine boyuna konuşulacak, tartışılacak, yorumlanacak ve değerlendirilecek.
Siyasi İşler

Gece Bülteni

Günden geride ne kaldı?
Türkiye ve dünyada bugün ne oldu? Zehra Küçük'le Gece Bülteni bu soruların yanıtlarını veriyor, günün fotografını çıkartıyor.
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"Oscar" adayları açıklandı (Gece Gündüz 13 Ocak 2020)

BM İyi Niyet Elçisi Mert Fırat ''İhtiyaç Haritası''nı anlatıyor... (İyi Hikayeler 31 Ocak 2020)

BM İyi Niyet Elçisi Mert Fırat ''İhtiyaç Haritası''nı anlatıyor... (İyi Hikayeler 31 Ocak 2020)

Osmaniye’nin gururu Karaçay Spor Kulübü (İyi Hikayeler 12 Ocak 2020)

Osmaniye’nin gururu Karaçay Spor Kulübü (İyi Hikayeler 12 Ocak 2020)

Itır Erhart'ın kurucusu olduğu "Adım Adım"ın hikayesi (İyi Hikayeler 5 Ocak 2020)

Itır Erhart'ın kurucusu olduğu "Adım Adım"ın hikayesi (İyi Hikayeler 5 Ocak 2020)

"İyiliğe sahip çıkılması, insanın kendine ve insanlığa sahip çıkması"

"İyiliğe sahip çıkılması, insanın kendine ve insanlığa sahip çıkması"

İbrahim Betil: Mutluluğun temelinde paylaşmak var

İbrahim Betil: Mutluluğun temelinde paylaşmak var

Gambiya'dan döndükten sonra yanımda getirdiğim tek şey mutluluk

Gambiya'dan döndükten sonra yanımda getirdiğim tek şey mutluluk

"Nefes gibi aldığımız her şeyi geri vermeliyiz" (İyi Hikayeler NTV'de)

"Nefes gibi aldığımız her şeyi geri vermeliyiz" (İyi Hikayeler NTV'de)

"İyilik dilde ve gönülde başlıyor" (İyi Hikayeler NTV'de)

"İyilik dilde ve gönülde başlıyor" (İyi Hikayeler NTV'de)

Haluk Levent: Her gün hayatın her tarafına dokunmaya çalışıyoruz (İyi Hikayeler: AHBAP)

Haluk Levent: Her gün hayatın her tarafına dokunmaya çalışıyoruz (İyi Hikayeler: AHBAP)

İbrahim Betil'in kurucusu olduğu "Sen De Gel"in hikayesi (İyi Hikayeler 21 Aralık 2019)

İbrahim Betil'in kurucusu olduğu "Sen De Gel"in hikayesi (İyi Hikayeler 21 Aralık 2019)

Farklı Bir Konu: Kök hücre nakli... (20 Ocak 2020)

Farklı Bir Konu: Kök hücre nakli... (20 Ocak 2020)

Farklı Bir Konu: Engelli Sporcular (6 Ocak 2020)

Farklı Bir Konu: Engelli Sporcular (6 Ocak 2020)

Farklı Bir Konu: Onların adı "Mucize" (23 Aralık 2019)

Farklı Bir Konu: Onların adı "Mucize" (23 Aralık 2019)

Farklı Bir Konu: Koruyucu aileler (9 Aralık 2019)

Farklı Bir Konu: Koruyucu aileler (9 Aralık 2019)

İdlib'den büyük göç sürüyor (Dünyanın Haberi 3 Şubat 2020)

İdlib'den büyük göç sürüyor (Dünyanın Haberi 3 Şubat 2020)

Çin'deki salgın dünyayı tehdit ediyor! (Dünyanın Haberi 23 Ocak 2020)

Çin'deki salgın dünyayı tehdit ediyor! (Dünyanın Haberi 23 Ocak 2020)

Putin, Rus siyasetinde ne yapmak istiyor? (Dünyanın Haberi 22 Ocak 2020)

Putin, Rus siyasetinde ne yapmak istiyor? (Dünyanın Haberi 22 Ocak 2020)

Somali'de yaralananlar Ankara'da... (Dünyanın Haberi 21 Ocak 2020)

Somali'de yaralananlar Ankara'da... (Dünyanın Haberi 21 Ocak 2020)

Gizemli hastalık Asya'da yayılıyor (Dünyanın Haberi 20 ocak 2020)

Gizemli hastalık Asya'da yayılıyor (Dünyanın Haberi 20 ocak 2020)

Hafter neden masadan kaçtı? (Dünyanın Haberi 16 Ocak 2020)

Hafter neden masadan kaçtı? (Dünyanın Haberi 16 Ocak 2020)

ABD, uzayda ne yapmaya hazırlanıyor? (Dünyanın Haberi 15 Ocak 2020)

ABD, uzayda ne yapmaya hazırlanıyor? (Dünyanın Haberi 15 Ocak 2020)

Libya'da şimdi ne olacak? (Dünyanın Haberi 14 Ocak 2020)

Libya'da şimdi ne olacak? (Dünyanın Haberi 14 Ocak 2020)

NATO Ortadoğu'ya nasıl girecek ve ne yapacak? (Dünyanın Haberi 9 Ocak 2020)

NATO Ortadoğu'ya nasıl girecek ve ne yapacak? (Dünyanın Haberi 9 Ocak 2020)

İranlı uzman; "ABD'nin Süleymani'yi öldürmesi ters tepti" (Dünyanın Haberi 7 Ocak 2020)

İranlı uzman; "ABD'nin Süleymani'yi öldürmesi ters tepti" (Dünyanın Haberi 7 Ocak 2020)

"Enflasyonda tek hane zor" (Geri Sayım 4 Şubat 2020)

"Enflasyonda tek hane zor" (Geri Sayım 4 Şubat 2020)

Enflasyon Raporu açıklandı (Geri Sayım 31 Ocak 2020)

Enflasyon Raporu açıklandı (Geri Sayım 31 Ocak 2020)

Coronavirüs'ün piyasalara etkisi... (Geri Sayım 30 Ocak 2020)

Coronavirüs'ün piyasalara etkisi... (Geri Sayım 30 Ocak 2020)

Yatırım fonları hakkında bilgiler... (Geri Sayım 29 Ocak 2020)

Yatırım fonları hakkında bilgiler... (Geri Sayım 29 Ocak 2020)

Ekonomi ve piyasalarda gündem (Geri Sayım 28 Ocak 2020)

Ekonomi ve piyasalarda gündem (Geri Sayım 28 Ocak 2020)

"En büyük risk jeopolitik" (Geri Sayım 24 Ocak 2020)

"En büyük risk jeopolitik" (Geri Sayım 24 Ocak 2020)

"Piyasalar, Çin virüsünü yakından izliyor" (Geri Sayım 23 Ocak 2020)

"Piyasalar, Çin virüsünü yakından izliyor" (Geri Sayım 23 Ocak 2020)

"BİST100 endeksi Dolar bazında hala ucuz" (Geri Sayım 22 Ocak 2020)

"BİST100 endeksi Dolar bazında hala ucuz" (Geri Sayım 22 Ocak 2020)

"Piyasalarda olumlu seyir sürebilir" (Geri Sayım 21 Ocak 2020)

"Piyasalarda olumlu seyir sürebilir" (Geri Sayım 21 Ocak 2020)

Borsada yükseliş sürecek mi? (Geri Sayım 20 Ocak 2020)

Borsada yükseliş sürecek mi? (Geri Sayım 20 Ocak 2020)

Liman Günlüğü bu hafta Cebelitarık ve Barcelona'da! (5 Ocak 2020)

Liman Günlüğü bu hafta Cebelitarık ve Barcelona'da! (5 Ocak 2020)

Liman Günlüğü İtalya ve Fransa kıyılarında... (22 Aralık 2019)

Liman Günlüğü İtalya ve Fransa kıyılarında... (22 Aralık 2019)

Liman Günlüğü’nün rotası Akdeniz kıyıları (8 Aralık 2019)

Liman Günlüğü’nün rotası Akdeniz kıyıları (8 Aralık 2019)

Liman Günlüğü’nün Japonya yolculuğu sürüyor (24 Kasım 2019)

Liman Günlüğü’nün Japonya yolculuğu sürüyor (24 Kasım 2019)

Liman Günlüğü’nün rotası bu hafta Güney Kore (2 Kasım 2019)

Liman Günlüğü’nün rotası bu hafta Güney Kore (2 Kasım 2019)

Liman Günlüğü Japonya kıyılarında... (27 Ekim 2019)

Liman Günlüğü Japonya kıyılarında... (27 Ekim 2019)

Konya'dan Polonya'ya... Avrupa'dan Anadolu'ya 19 Ocak 2020

Konya'dan Polonya'ya... Avrupa'dan Anadolu'ya 19 Ocak 2020

Kayseri'den Rotterdam'a... Avrupa'dan Anadolu'ya 12 Ocak 2020

Kayseri'den Rotterdam'a... Avrupa'dan Anadolu'ya 12 Ocak 2020

Bursa'dan Berlin'e... (Avrupa'dan Anadolu'ya 5 Ocak 2020)

Bursa'dan Berlin'e... (Avrupa'dan Anadolu'ya 5 Ocak 2020)

Diyarbakır'dan İspanya'ya... (Avrupa'dan Anadolu'ya 29 Aralık 2019)

Diyarbakır'dan İspanya'ya... (Avrupa'dan Anadolu'ya 29 Aralık 2019)

Ankara'dan Kanarya Adaları'na... (Avrupa'dan Anadolu'ya 22 Aralık 2019)

Ankara'dan Kanarya Adaları'na... (Avrupa'dan Anadolu'ya 22 Aralık 2019)

Sivas'tan Braga'ya... (Avrupa'dan Anadolu'ya 15 Aralık 2019)

Sivas'tan Braga'ya... (Avrupa'dan Anadolu'ya 15 Aralık 2019)

Erzurum'dan Sevilla'ya... (Avrupa'dan Anadolu'ya 8 Aralık 2019)

Erzurum'dan Sevilla'ya... (Avrupa'dan Anadolu'ya 8 Aralık 2019)

Gaziantep'ten Bremen'e... (Avrupa'dan Anadolu'ya 1 Aralık 2019)

Gaziantep'ten Bremen'e... (Avrupa'dan Anadolu'ya 1 Aralık 2019)

İstanbul'dan Portekiz'e... (Avrupa'dan Anadolu'ya 16 Kasım 2019)

İstanbul'dan Portekiz'e... (Avrupa'dan Anadolu'ya 16 Kasım 2019)

Denizli'den Hollanda'ya... (Avrupa'dan Anadolu'ya 16 Kasım 2019)

Denizli'den Hollanda'ya... (Avrupa'dan Anadolu'ya 16 Kasım 2019)

TÜRKİYE

İdlib şehitlerine veda

İdlib şehitlerine veda