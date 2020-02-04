Burcu Kaya, her sabah 6’dan 9’a yepyeni bir ‘Güne Başlarken’ karşınızda! Gökhan Abur’dan canlı hava durumu da yanında!
Dün ne oldu, bugün ne bekleniyor? Burcu Kaya, dünden kalanları ve günün gelişmelerini ekrana taşıyor.
Sıcak noktalardan canlı bağlantılar, gazete manşetleri, köşe yazarları, Başkent Ankara’nın nabzı, ekonomi ve spora ilişkin tüm gelişmeler ayrıntılarıyla ekrana geliyor…
Asya piyasaları kapanıyor, Avrupa güne başlamaya hazırlanıyor, içeride piyasalarda ilk rakamlar oluşuyor. Berfu Güven, güne damgasını vuracak gelişmelere mercek tutuyor, manşetleri ve ekonomi basınını analiz ediyor, dünya piyasalarına yakından bakıyor.
Özlem Yurt’un yönetiminde ‘Haber Merkezi’ yeni günün getirdikleriyle sabah 9’dan öğle 12’e kadar ekranda!
Türkiye ve dünya güne nasıl uyandı? Özlem Yurt sorunun yanıtını Haber Merkezi’nde veriyor. Dünün ve günün getirdiklerini ekrana taşıyor. Siyaset dünyasının gündemi, son dakika bilgileri, bildiğiniz haberlerin bilmediğiniz ayrıntıları…
Özlem Yurt, sıcak noktalarda olup biteni anında öğrenmeniz için Haber Merkezi’yle karşınızda.
Siyaset, diplomasi, yaşam, ekonomi, eğitim, sağlık… Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan başlıklar Öğle Bülteni’nde ekrana taşınıyor. Habere dair her şey bu kuşakta ekrana geliyor.
Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu Dünyanın Haberi, dünyadaki önemli gelişmeleri, özel dosyalar ve farklı ülkelerden canlı bağlantılarla ekranlarınıza taşıyor. Siyasi gelişmeler ve sıcak çatışmaların yanısıra, hayatı değiştirecek bilim, teknoloji ve sağlık haberleri de Dünyanın Haberi’nde...
Ahmed Arpat tüm gelişmelerle canlı yayında!
Siyaset, diplomasi, yaşam, ekonomi, eğitim, sağlık…Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan başlıkları Günün İçinden'e taşınıyor, habere dair ne varsa bu kuşakta aktarıyor. Ahmed Arpat gündeme yön veren konuları uzmanlara sorup, bilinmeyenleri Günün İçinden'de bildiriyor.
Hafta içi her gün Tuğba Dural; haberler, gazete başlıkları, telefon bağlantıları ve sosyal medya gündemiyle ekrana geliyor.
Türkiye’de ve dünyada neler oldu? Seda Öğretir, Ana Haber’de gün içinde tüm olan biteni özetliyor…
Siyaset dünyasına yön veren hamleler, uluslararası ilişkilerde son gelişmeler, gündemi sarsan olaylar, canlı yayınlarla Seda Öğretir’le Ana Haber’de..
'Siyasi İşler'; Ahmed Arpat'ın moderatörlüğünde Ankara'nın siyasi havası ve İstanbul'a yansıyanları masaya yatıracak. Türkiye'de ve dünyada gündemi ne oluşturuyor, ne konuşuluyorsa enine boyuna konuşulacak, tartışılacak, yorumlanacak ve değerlendirilecek.