Güne Başlarken

Burcu Kaya, her sabah 6’dan 9’a yepyeni bir ‘Güne Başlarken’ karşınızda! Gökhan Abur’dan canlı hava durumu da yanında!



Dün ne oldu, bugün ne bekleniyor? Burcu Kaya, dünden kalanları ve günün gelişmelerini ekrana taşıyor.

Sıcak noktalardan canlı bağlantılar, gazete manşetleri, köşe yazarları, Başkent Ankara’nın nabzı, ekonomi ve spora ilişkin tüm gelişmeler ayrıntılarıyla ekrana geliyor…