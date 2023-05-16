14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi?

14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) milletvekili dağılımı belli oldu. 600 yeni milletvekilinin belirlendiği genel seçimlerde Meclis'e giren milletvekilleri arasında ünlü isimler de var. İşte resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e giren ve giremeyen ünlü isimler...

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 1

Türkiye, 14 Mayıs'ta 13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

N-LIFE HABERLERİ

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 2

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı seçiminde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını ve 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Yener, kesin olmayan geçici sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88 ve Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 oy aldığını açıkladı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 3

Öte yandan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili de belli oldu. Meclis'e giren milletvekilleri arasında ünlü isimler de var. İşte resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e giren ve giremeyen ünlü isimler...

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 4

ÖZLEM BALCI

'Seksenler' dizisinde canlandırdığı "Yıldız" karakteriyle tanınan Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 28. Dönem Muğla 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 5

MHP, bu ilde milletvekili çıkaramadı ve Özlem Balcı da TBMM'ye girmeye hak kazanamadı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 6

BARIŞ ATAY

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili adayı Barış Atay, Hatay'daki yerini Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen ve Silivri Cezaevi'nde bulunan avukat Can Atalay'a bırakmıştı. Atay, aday olduğu Antalya'da seçilemedi. Yerini verdiği Can Atalay ise kesin olmayan sonuçlara göre Hatay'dan milletvekili seçildi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 7

MEHMET ASLANTUĞ

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ da Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla 1'inci sıradan aday olmuştu.

TİP de Muğla'da milletvekili çıkaramadı. Aslantuğ, TBMM'ye girme şansını elde edemedi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 8

SERHAT ÖZCAN

Bir Demet Tiyatro'daki "Tirbuşon" karakteriyle tanınan oyuncu Serhat Özcan da Türkiye İşçi Partisi Balıkesir 1'inci sıradan aday gösterilmişti.

TİP, bu şehirde de milletvekili çıkaramadı. 

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 9

DAVUT GÜLOĞLU

Şarkıcı Davut Güloğlu ise Yeniden Refah Partisi İstanbul 1’inci bölge 2. sıradan aday gösterilmişti.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 10

İstanbul'da 3 milletvekili çıkaran Yeniden Refah Partisi'nin kazananları arasında Güloğlu da yer alamadı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 11

İLYA SALMAN

Oyuncu İlyas Salman ise Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul'dan aday olmuştu. TKP, İstanbul'dan milletvekili çıkaramadı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 12

ONUR AYDIN

Yönetmen ve senarist Onur Aydın, CHP İstanbul 2'nci bölge 11'inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. CHP, 2'inci bölgeden 8 milletvekili çıkardı ve Onur Aydın TBMM'ye giremedi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 13

KEREM FIRTINA

Oyuncu Kerem Fırtına da Yeşil Sol Parti (YSP) İstanbul 3. bölge 6. sıradan aday gösterilmişti.  Ancak o da YSP'nin İstanbul'da çıkardığı 8 vekilin arasında değil.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 14

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU

"Payitaht Abdülhamid" dizisinin "Tahsin Paşa"sına hayat veren oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti'den Manisa 1.sıradan milletvekili adayı olmuştu.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 15

2023 seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan milletvekili seçildi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 16

SEDA SARIBAŞ

Eski manken Seda Sarıbaş AK Parti Aydın 2'nci sıradan milletvekili adayı olmuştu.AK Parti şehirde 3 milletvekili çıkardı ve Arıbaş da TBMM'ye giren ünlülerden. Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 2006 yılında birinci seçilen, bir süre modellik yaptıktan sonra evlenen Seda Sarıbaş, 2009'da AK Parti Gençlik Kolları üyeliğiyle başladığı siyasette Didim ve Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği görevlerinin ardından AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirilmişti.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 17

YÜCEL ARZEN

AK Parti'de müzisyen Yücel Arzen, İstanbul 3. Bölge 14. sıradan aday olmuştu. Arzen son sıradan milletvekili seçildi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 18

ÜNAL KARAMAN

Milletvekili listelerinde spor dünyasından da isimler vardı. Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman İYİ Parti Konya milletvekili oldu.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 19

GÖKHAN ZAN

Yine İYİ Parti'den Hatay Milletvekili adayı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan da seçilemedi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi? - 20

UMUT ARMAN

AK Parti'den İstanbul 1. Bölge'den 18'inci sıradan milletvekili adayı olan Milli Yüzücü Umut Arman Sonay da Meclis'e giremeyen isimler arasında yer aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER