14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi?

Öte yandan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili de belli oldu. Meclis'e giren milletvekilleri arasında ünlü isimler de var. İşte resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e giren ve giremeyen ünlü isimler...