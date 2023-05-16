14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi?

Türkiye, 14 Mayıs'ta 13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı seçiminde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını ve 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Yener, kesin olmayan geçici sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88 ve Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 oy aldığını açıkladı.
Öte yandan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili de belli oldu. Meclis'e giren milletvekilleri arasında ünlü isimler de var. İşte resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e giren ve giremeyen ünlü isimler...
'Seksenler' dizisinde canlandırdığı "Yıldız" karakteriyle tanınan Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 28. Dönem Muğla 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.
MHP, bu ilde milletvekili çıkaramadı ve Özlem Balcı da TBMM'ye girmeye hak kazanamadı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili adayı Barış Atay, Hatay'daki yerini Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen ve Silivri Cezaevi'nde bulunan avukat Can Atalay'a bırakmıştı. Atay, aday olduğu Antalya'da seçilemedi. Yerini verdiği Can Atalay ise kesin olmayan sonuçlara göre Hatay'dan milletvekili seçildi.
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ da Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla 1'inci sıradan aday olmuştu.
TİP de Muğla'da milletvekili çıkaramadı. Aslantuğ, TBMM'ye girme şansını elde edemedi.
Bir Demet Tiyatro'daki "Tirbuşon" karakteriyle tanınan oyuncu Serhat Özcan da Türkiye İşçi Partisi Balıkesir 1'inci sıradan aday gösterilmişti.
TİP, bu şehirde de milletvekili çıkaramadı.
Şarkıcı Davut Güloğlu ise Yeniden Refah Partisi İstanbul 1’inci bölge 2. sıradan aday gösterilmişti.
İstanbul'da 3 milletvekili çıkaran Yeniden Refah Partisi'nin kazananları arasında Güloğlu da yer alamadı.
Oyuncu İlyas Salman ise Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul'dan aday olmuştu. TKP, İstanbul'dan milletvekili çıkaramadı.
Yönetmen ve senarist Onur Aydın, CHP İstanbul 2'nci bölge 11'inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. CHP, 2'inci bölgeden 8 milletvekili çıkardı ve Onur Aydın TBMM'ye giremedi.
Oyuncu Kerem Fırtına da Yeşil Sol Parti (YSP) İstanbul 3. bölge 6. sıradan aday gösterilmişti. Ancak o da YSP'nin İstanbul'da çıkardığı 8 vekilin arasında değil.
"Payitaht Abdülhamid" dizisinin "Tahsin Paşa"sına hayat veren oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti'den Manisa 1.sıradan milletvekili adayı olmuştu.
2023 seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan milletvekili seçildi.
Eski manken Seda Sarıbaş AK Parti Aydın 2'nci sıradan milletvekili adayı olmuştu.AK Parti şehirde 3 milletvekili çıkardı ve Arıbaş da TBMM'ye giren ünlülerden. Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 2006 yılında birinci seçilen, bir süre modellik yaptıktan sonra evlenen Seda Sarıbaş, 2009'da AK Parti Gençlik Kolları üyeliğiyle başladığı siyasette Didim ve Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği görevlerinin ardından AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirilmişti.
AK Parti'de müzisyen Yücel Arzen, İstanbul 3. Bölge 14. sıradan aday olmuştu. Arzen son sıradan milletvekili seçildi.
Milletvekili listelerinde spor dünyasından da isimler vardı. Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman İYİ Parti Konya milletvekili oldu.
Yine İYİ Parti'den Hatay Milletvekili adayı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan da seçilemedi.
AK Parti'den İstanbul 1. Bölge'den 18'inci sıradan milletvekili adayı olan Milli Yüzücü Umut Arman Sonay da Meclis'e giremeyen isimler arasında yer aldı.