İnci Taneleri ne zaman başlayacak? (İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu)

İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi, diziseverler tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizi henüz çıkmadan popüler hale geldi. Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı ise sosyal medyada çok konuşuldu. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? (İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu) - 1

İnci Taneleri dizisi için geri sayım başladı. Kısa zaman sonra ekranlarda yerini alacak olan İnci Taneleri konusuyla dikkat çekmeyi başardı. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

N-LIFE HABERLERİ

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? (İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu) - 2

İNCİ TANELERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İnci Taneleri dizisinin ne zaman yayınlancağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? (İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu) - 3

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? (İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu) - 4

İNCİ TANELERİ KONUSU

İnci Taneleri dizisinin konusu, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

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