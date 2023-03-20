Nurgül Yeşilçay en beğendiği diziyi açıkladı

Uzun bir aranın ardından yeni dizisiyle televizyon ekranına dönen Oyuncu Nurgül Yeşilçay, en beğendiği diziyi açıkladı. Ünlü isim, dizinin başrollerine de övgü yağırdı.

Nurgül Yeşilçay en beğendiği diziyi açıkladı - 1

Kısa bir süre önce 'Veda Mektubu' adlı diziyle ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay, en beğendiği diziyi açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Nurgül Yeşilçay en beğendiği diziyi açıkladı - 2

Oğuz Samaras'ın sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Yalı Çapkını'nı beğeniyorum. Çok güzel oynuyor Afra (Saraçoğlu) ile Mert Ramazan (Demir) " ifadelerini kullandı.

Nurgül Yeşilçay en beğendiği diziyi açıkladı - 3

Cuma akşamları Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu, Seyran Korhan karakterine, Mert Ramazan Demir ise Ferit Korhan'a hayat veriyor.

Nurgül Yeşilçay en beğendiği diziyi açıkladı - 4

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde; Pelin'in annesinin kızının itibarını korumak için Korhan Ailesi'ne yaptığı baskı dikkat çekerken; Seyran'ın Ferit ve Gülgün'ün konuşmalarını duyup yüzüğünü çıkarması ve boşanmak istemesi damga vurdu.

Nurgül Yeşilçay en beğendiği diziyi açıkladı - 5

2016'DA BİRLİKTE ROL ALDILAR

Öte yandan Afra Saraçoğlu ile Nurgül Yeşilçay, 2016'da 'İkinci Şans' filminde anne kızı oynamıştı.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz'in üstlendiği film, Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğa ilk adım attığı yapım oldu.

Nurgül Yeşilçay en beğendiği diziyi açıkladı - 6

Yeşilçay ile Saraçoğlu, geçtiğimiz yıl da tiyatro sahnesinde 'Bir Barda Bir Gece' adlı oyunla bir araya gelmişti.

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