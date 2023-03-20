Kısa bir süre önce 'Veda Mektubu' adlı diziyle ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay, en beğendiği diziyi açıkladı.
Oğuz Samaras'ın sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Yalı Çapkını'nı beğeniyorum. Çok güzel oynuyor Afra (Saraçoğlu) ile Mert Ramazan (Demir) " ifadelerini kullandı.
Cuma akşamları Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu, Seyran Korhan karakterine, Mert Ramazan Demir ise Ferit Korhan'a hayat veriyor.
Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde; Pelin'in annesinin kızının itibarını korumak için Korhan Ailesi'ne yaptığı baskı dikkat çekerken; Seyran'ın Ferit ve Gülgün'ün konuşmalarını duyup yüzüğünü çıkarması ve boşanmak istemesi damga vurdu.
Öte yandan Afra Saraçoğlu ile Nurgül Yeşilçay, 2016'da 'İkinci Şans' filminde anne kızı oynamıştı.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz'in üstlendiği film, Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğa ilk adım attığı yapım oldu.
Yeşilçay ile Saraçoğlu, geçtiğimiz yıl da tiyatro sahnesinde 'Bir Barda Bir Gece' adlı oyunla bir araya gelmişti.