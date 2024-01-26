Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak"

METE'NİN BABASI CEMİL, İNCİLA'YI KAÇIRTTI

Aynı anlarda kaçırıldığı arabada debelenen İncila, arabayı durdurmaları için bağırırken Mete de onu aramaya başladı.



Hiç bilmediği bir yere götürülen İncila, Mete'nin babasıyla yüz yüze geldi. Mete'nin babası Cemil, ona "20 milyona ihtiyacım var" dedi.



İncila böyle bir parası olmadığını söyleyince "Eğer parayı bana getirmezsen Mete'yle olan yasak aşkınızı bütün aile öğrenir" dedi. Sonrasında İncila'ya Mete ile olan fotoğraflarını gösterip bu durumu kimseye anlatmamasını söyledi.

Eve gittiğinde parayı nasıl bulacağını düşünen İncila, Mete odaya gelince şoke oldu. Ondan gitmesini isterken kapıya gelen Zarife ile Naz'ın yanına gitti.