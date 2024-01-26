Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak"
Star ekranlarında perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Sakla Beni'nin 13. bölümüne; İncila'nın başına gelenler ve Mete'nin babası ile karşılaşması damga vurdu. İşte Sakla Beni son bölümde yaşananlar...
Başrollerini Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Sakla Beni'nin 25 Ocakta yayınlanan 13. bölümünde; İncila'nın Cemil'in tehdidiyle başa çıkmaya çalışması ve Mete'yi şaşırtan karşılaşma dikkat çekti.