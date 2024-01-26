Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak"

Star ekranlarında perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Sakla Beni'nin 13. bölümüne; İncila'nın başına gelenler ve Mete'nin babası ile karşılaşması damga vurdu. İşte Sakla Beni son bölümde yaşananlar...

Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak" - 1

Başrollerini Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Sakla Beni'nin 25 Ocakta yayınlanan 13. bölümünde; İncila'nın Cemil'in tehdidiyle başa çıkmaya çalışması ve Mete'yi şaşırtan karşılaşma dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak" - 2

NAZ BÜYÜK SIRRI ÖĞRENDİ

Sakla Beni yeni bölümde; Annesine inanmayan ve kahkahalara boğulan Naz, "Biraz daha yaratıcı olur musun?" derken; Filiz ısrarla doğru söylediğini belirtti. Durumun ciddiyetini anlayan Naz, dedesi ile Afife'nin bir ilişkisi ve oğlu olduğunu öğrendi. Ardından da annesinin bu sırrı Ziya ile Afife konuşurken duyduğunu öğrendi.

"Ben bununla nasıl yaşayacağım? Ben bunu kaldıramam" diye çıldıran Naz, İncila'nın bunu bilip bilmediğini öğreneceğini ifade etti.

Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak" - 3

METE'NİN BABASI CEMİL, İNCİLA'YI KAÇIRTTI

Aynı anlarda kaçırıldığı arabada debelenen İncila, arabayı durdurmaları için bağırırken Mete de onu aramaya başladı.

Hiç bilmediği bir yere götürülen İncila, Mete'nin babasıyla yüz yüze geldi. Mete'nin babası Cemil, ona "20 milyona ihtiyacım var" dedi.

İncila böyle bir parası olmadığını söyleyince "Eğer parayı bana getirmezsen Mete'yle olan yasak aşkınızı bütün aile öğrenir" dedi. Sonrasında İncila'ya Mete ile olan fotoğraflarını gösterip bu durumu kimseye anlatmamasını söyledi.

Eve gittiğinde parayı nasıl bulacağını düşünen İncila, Mete odaya gelince şoke oldu. Ondan gitmesini isterken kapıya gelen Zarife ile Naz'ın yanına gitti.

Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak" - 4

NAZ'IN KUZEN KORKUSU

Gerçeği İncila'ya söylediğinde onun kendisine saldırdığını hayal eden Naz, İncila yanına gelince "Ayaklarıma masaj yap" dedi. İncila'ya Truvalı Helen'in hikayesini anlattı. Mete odaya gelince de onu yolladı.

Gülten Hanım'ın yanına giden İncila, onun bebeğe bir şeyler örme isteğine destek olacağını söyledi. O sırada Gülten "Mete babası gibi olmayacak" deyince, ona Cemil'in fotoğrafını sordu. Gülten de ona birkaç kare fotoğraf gösterdi.

Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak" - 5

OZAN, NAZ'DAN PARA İSTEDİ

Bu sırada Filiz ve İzzet, İncila'yı para vererek devredışı bırakmak için Füsun ve Bahri ile konuşurken; Ozan da Naz'dan para istedi.

Cemil'in istediği parayı toparlamak için plan yapmaya çalışan İncila, Mete kendisini sıkıştırsa da bir şey söylemedi. O sırada Zarife de Cemil'den aldığı emirle onu uyardı.

Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak" - 6

NAZ'DAN İNCİLA'YA İMALAR

Ertesi sabah İncila'ya kötü davranmaya devam eden Naz, "Benim yerimde olsaydın ne yapardın?" diye sordu. Onun verdiği cevaplarla tatmin olmayan ve "Bir şey söyleyeceksen söyle" diyen Naz, İncila saçını acıtınca topuklu ayakkabıyla eline bastı.

Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak" - 7

FİLİZ'DEN İNCİLA'YA PARA TEKLİFİ

O sırada Filiz, Ozan'la birlikte Kont Ziya'nın evine geldi. Ziya'nın İncila'ya iltimas göstermesine müdahale eden Filiz, onun kızının personeli olduğunu ifade etti.

İncila'yı yalnız yakalayan Filiz, "Gitmek için ne kadar para vermem gerekiyorsa vermeye hazırım" dedi.

Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak" - 8

METE, NAZ VE FİLİZ DOKTORDA

Ardından ona babaannesine gitmesi için izin veren Filiz, Mete ve Naz ile birlikte doktora gitti. Evden çıkınca Cemil'in yolladığı fotoğrafları alan İncila, babaannesini arayıp onunla görüşmek istediğini ifade etti.

Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak" - 9

BELGİN, ATIF İLE EVLENMEK İSTİYOR

O sırada Atıf'ın kendisiyle evlenmek istediğini Füsun ile paylaşan Belgin, teklifi kabul etmek istediğini belirtti. Füsun da ablasını Filiz konusunda uyardı. Müberra ise onları duydu.

Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak" - 10

AFİFE, TORUNUNUN HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

İncila babaannesinden de para istese de Cemil'in talep ettiği parayı toplayamadı. O sırada kendisini arayan Cemil de onu sıkıştırmaya devam etti.

Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak" - 11

NAZ, KADİR İLE İNCİLA'YI BİR ARAYA GETİRDİ

Soluğu Kont Ziya'nın yanında alan Afife, İncila'nın söyleyemediği bir şeyler olduğunu belirtirken; Naz da Kadir ile İncila'yı bir kez daha bir araya getirdi.

İkili kalkarken kafa kafaya çarpıştı. O an Cemil'den gelen fotoğraflar İncila'yı ağlattı. Kadir ne olduğunu sorunca babaannesinin ameliyat olması gerektiğini ancak bunu kimsenin bilmediğini söyleyen İncila, çok paraya ihtiyacı olduğunu anlattı.

O sırada otopark ile alakalı Kadir'i arayan Mete, onların yanına gitti. İncila'yı alan Mete, neler olduğunu sorarken "Benden başka kimse dokunamaz sana" dedi.

Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak" - 12

KADİR, İNCİLA İÇİN ARABASINI SATTI

İncila, gece Kadir'in "Parayı buldum" mesajıyla sevinirken; Naz, Ozan'ın odasından çaldığı kolyeyi aramaya başladı.

Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak" - 13

NAZ'IN KOLYE KRİZİ

İncila'ya kolyesini soran Naz, öfkeden deliye dönerken; "Senin odana bakalım belki oradadır. Nereye koydun kolyemi?" diye İncila'nın odasını kurcalamaya başladı.

Fahrünnisa ise hemen Mete'yi aradı. Telefonuna gelen mesajı gören İncila, apar topar evi terk etti. Mete de onun bindiği taksiyi takip etti.

Önce Kadir ile buluşup ondan parayı alan İncila, onun arabasını sattığını öğrenince "Çok teşekkür ederim" dedi.

Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak" - 14

METE, BABASIYLA KARŞI KARŞIYA

Ardından taksiye binip Cemil ile buluşmaya giden İncila, elindeki çantayı ona verdi. Para eksik olduğu için İncila'ya kızan Cemil, zamanı olmadığını söylerken Mete yanlarına geldi.

Aynı anlarda otopark mafyaları Kadir'i bayıltırken; Naz da Afife'ye gidip "Hiç hasta gibi değilsiniz" dedi.

Sakla Beni'de Mete'ye büyük sürpriz! "Bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak" - 15

İncila'nın başına gelenler ve Mete'nin babasıyla karşılaşmasına sosyal medyadan yorum yağdı.

"Mete artık İncila'nın aşkından yanıp tutuşacak"
"Naz özüne döndü"
"Ah Kadir bir çuval inciri berbat ettin Naz'a anlatarak"
"İncila'nın söylediği yalanlar boyunu aştı"
"Kadir bunları hak etmiyor"
"Mete iyi ki gelip gördü babasını"
"İncila keşke Kadir yerine Mete'ye anlatsaydın"
"Mete bu olayla İncila'nın kıymetini anlayacak"

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