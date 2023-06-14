Survivor 2023 şampiyonu kim oldu? (Özgür mü, Nefise mi?) İşte Survivor birincisi olan isim
Survivor 2023 şampiyonu belli oldu... Seyircilerin oylaması sonucunda Survivor finaline kalan iki isim Özgür Tetik ve Nefise Karatay olmuştu. Aylar süren yarışın galiba, 23 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan canlı yayında belli oldu. Şampiyon olan isim, duygusal anlar yaşadı. Peki, Survivor 2023 şampiyonu kim oldu? İşte Survivor finalinde yaşanankar ve sezonunun birincisi olan isim...
Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler konsepti ile izleyici karşısına çıkan Survivor'ın 2023 sezonu sona erdi. 13 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Survivor büyük finali canlı olarak yayınlandı. Elenen yarışmacıların da katıldığı Survivor finalini vatandaşlar da bilet alarak izleyebildi. Peki, Survivor 2023 şampiyonu kim oldu?