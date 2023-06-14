Survivor 2023 şampiyonu kim oldu? (Özgür mü, Nefise mi?) İşte Survivor birincisi olan isim

Survivor 2023 şampiyonu belli oldu... Seyircilerin oylaması sonucunda Survivor finaline kalan iki isim Özgür Tetik ve Nefise Karatay olmuştu. Aylar süren yarışın galiba, 23 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan canlı yayında belli oldu. Şampiyon olan isim, duygusal anlar yaşadı. Peki, Survivor 2023 şampiyonu kim oldu? İşte Survivor finalinde yaşanankar ve sezonunun birincisi olan isim...

Survivor 2023 şampiyonu kim oldu? (Özgür mü, Nefise mi?) İşte Survivor birincisi olan isim - 1

Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler konsepti ile izleyici karşısına çıkan Survivor'ın 2023 sezonu sona erdi. 13 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Survivor büyük finali canlı olarak yayınlandı. Elenen yarışmacıların da katıldığı Survivor finalini vatandaşlar da bilet alarak izleyebildi. Peki, Survivor 2023 şampiyonu kim oldu?

N-LIFE HABERLERİ

Survivor 2023 şampiyonu kim oldu? (Özgür mü, Nefise mi?) İşte Survivor birincisi olan isim - 2

2023 FİNALİSTLERİ

Survivor 2023 finalistleri 12 Haziran 2023 tarihinde belli olmuştu. Yarı finale adını yazdıran Nefise, Yusuf ve Özgür arasında oylama gerçekleştirilmişti. Seyirci oylaması sonucunda Yusuf ve Özgür finale kalmıştı.

Survivor 2023 şampiyonu kim oldu? (Özgür mü, Nefise mi?) İşte Survivor birincisi olan isim - 3

SURVİVOR 2023 ŞAMPİYONU OLAN İSİM

Finali İstanbul Kuruçeşme Arena'da gerçekleştirilen Survivor'da, şampiyon olan yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Seyircilerden en çok oyu olarak Survivor şampiyonu kupasını almaya hak kazanan isim Nefise Karatay oldu.

Survivor 2023 şampiyonu kim oldu? (Özgür mü, Nefise mi?) İşte Survivor birincisi olan isim - 4

GALİBİYET KONUŞMASI

Büyük bir  mutluluk yaşayan Nefise, galibiyet konuşmasında "O kadar çok heyecanlıyım ki, rüya gibi geliyor. Harika duygular içerisindeyim. Herkese binlerce kez teşekkür ederim. Çok mutluyum, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu kupa hepimizin, ellerinize sağlık." ifadelerini kullandı.

Survivor 2023 şampiyonu kim oldu? (Özgür mü, Nefise mi?) İşte Survivor birincisi olan isim - 5

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Survivor yarışmacıları arasına gecikmeli dahil olan Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor.

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