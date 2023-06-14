Survivor 2023 şampiyonu kim oldu? (Özgür mü, Nefise mi?) İşte Survivor birincisi olan isim

GALİBİYET KONUŞMASI

Büyük bir mutluluk yaşayan Nefise, galibiyet konuşmasında "O kadar çok heyecanlıyım ki, rüya gibi geliyor. Harika duygular içerisindeyim. Herkese binlerce kez teşekkür ederim. Çok mutluyum, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu kupa hepimizin, ellerinize sağlık." ifadelerini kullandı.