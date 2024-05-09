Survivor'da kim elendi? İşte Survivor All Star'a veda eden isim
Survivor All Star'da bir eleme gecesi daha sona erdi. Potada yer alan haftanın eleme adayları arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı, gün sonunda Survivor'a veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor 8 Mayıs tarihli bölümünde kim elendi?
Survivor All Star'ın 8 Mayıs tarihli bölümünde kıyasıya bir rekabet yaşandı, potaya kalan isimlerden biri adaya veda etti. Eleme potasında yer alan, Yunus Emre, Batuhan, Sercan ve Furkan eleme düellosunda karşı karşıya geldi.