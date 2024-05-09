Survivor'da kim elendi? İşte Survivor All Star'a veda eden isim

Furkan eleme ardından yaptığı açıklamada; "Şu an tüy gibi hafif hissediyorum. Açıkçası babam, dayım, kız arkadaşım bana kızacaklar. Neden daha fazla mücadele etmedin diye kızacaklar belki de. Ama emin olsunlar gerçekten terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Burası çok yorucu. Çıkacak arkadaşlara da şimdiden söyleyeyim. Normal oynadığımız oyunlara da benzemiyor, atmosfer çok farklı. Hakkım geçtiyse birine yani benden taraf helal olsun. Sizleri çok seviyorum. Hatam olduysa yine kusura bakmayın." ifadelerini kullandı.