Survivor'da kim elendi? İşte Survivor All Star'a veda eden isim

Survivor All Star'da bir eleme gecesi daha sona erdi. Potada yer alan haftanın eleme adayları arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı, gün sonunda Survivor'a veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor 8 Mayıs tarihli bölümünde kim elendi?

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor All Star'a veda eden isim - 1

Survivor All Star'ın 8 Mayıs tarihli bölümünde kıyasıya bir rekabet yaşandı, potaya kalan isimlerden biri adaya veda etti. Eleme potasında yer alan, Yunus Emre, Batuhan, Sercan ve Furkan eleme düellosunda karşı karşıya geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor All Star'a veda eden isim - 2

Kıran kırana geçen eleme gecesinde, bir yarışmacı Survivor şampiyonluğuna ve hayallerine veda etti. Elenen isim ardından yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Peki, Survivor'da kim elendi?

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor All Star'a veda eden isim - 3

DÜELLONUN GALİBİ YUNUS EMRE OLDU

Survivor'da eleme düellosu finali Yunus Emre ve Furkan arasında yaşandı. Final düellosunun galibi Yunus Emre oldu.

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor All Star'a veda eden isim - 4

Yunus Emre, Furkan'ı 5-1'lik skorla geçerek adada kaldı. Eleme düellosunu kaybeden Furkan ise bu hafta elenen yarışmacı oldu.

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor All Star'a veda eden isim - 5

Furkan eleme ardından yaptığı açıklamada; "Şu an tüy gibi hafif hissediyorum. Açıkçası babam, dayım, kız arkadaşım bana kızacaklar. Neden daha fazla mücadele etmedin diye kızacaklar belki de. Ama emin olsunlar gerçekten terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Burası çok yorucu. Çıkacak arkadaşlara da şimdiden söyleyeyim. Normal oynadığımız oyunlara da benzemiyor, atmosfer çok farklı. Hakkım geçtiyse birine yani benden taraf helal olsun. Sizleri çok seviyorum. Hatam olduysa yine kusura bakmayın." ifadelerini kullandı.

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