Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'dan elenen isim

Survivor'da bir eleme bölümü daha geride kaldı. Ekran macerasına 15 Ocak 2023 tarihinde başlayan Survivor'a bir yarışmacı daha veda etti. Zorlu yarışmaya en erken veda eden isim Ümit Erdim olmuştu. Peki, Survivor'a veda eden ikinci isim kim oldu? Dört yarışmacı arasından hangisi adaya veda etti? İşte İşte Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'dan elenen isim - 1

Survivor 'da kim elendi? sorusu 25 Ocak 2023 tarihli eleme konseyi ardından yanıt buldu. Eleme adayı gösterilen 4 yarışmacıdan biri Survivor adasına ve takımına veda etti. İzleyici oylamasının sonlandırılması ardından elenen yarışmacının ismini Acun Ilıcalı paylaştı.

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'dan elenen isim - 2

KİM ELENDİ?

Yusuf, Aziz, Chaby ve Aleyna'nın eleme adayları koltuğunda oturduğu bölümün sonunda bir kişi izleyici oylamasıyla adadan gitti. En az SMS oyunu alarak bu hafta Survivor'dan elenen isim Aleyna oldu.

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'dan elenen isim - 3

Erkan veda haberi ardından duygusal anlar yaşayan Aleyna, "Ne diyebilirim Acun Bey, çok üzüldüm ama kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım, hakeden şampiyon olur." dedi.

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'dan elenen isim - 4

ALEYNA ELİBOL HAKKINDA

Aleyna Elibol, 1996 doğumlud ve İzmirli. Güzel yarışmacı, sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda oyuncudur. Rol aldığı ilk TV dizisi Elimi Bırakma olan Aleyna, Payitaht Abdülhamid, Kaçış ve son olarak da Orta Kafa Aşk dizilerinde rol almıştı.

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