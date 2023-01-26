Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'dan elenen isim

ALEYNA ELİBOL HAKKINDA

Aleyna Elibol, 1996 doğumlud ve İzmirli. Güzel yarışmacı, sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda oyuncudur. Rol aldığı ilk TV dizisi Elimi Bırakma olan Aleyna, Payitaht Abdülhamid, Kaçış ve son olarak da Orta Kafa Aşk dizilerinde rol almıştı.