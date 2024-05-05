Yalı Çapkını'nda İfakat'ın yalıdan kovulmasına sebep olan olaylar

Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını’nda Korhanların büyük gelini İfakat’ın 66. bölümde yalıdan kovulması büyük yankı uyandırdı. İşte İfakat Korhan’ın yalıdan kovulmasının sebepleri…

Yalı Çapkını'nda İfakat'ın yalıdan kovulmasına sebep olan olaylar - 1

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Halis Korhan’ın paylaştığı Yalı Çapkını, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide Gülçin Santırcıoğlu’nun hayat verdiği İfakat karakterinin 66. bölümde yalıdan kovulması dikkat çekmişti. Peki İfakat yalıdan neden kovuldu?

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nda İfakat'ın yalıdan kovulmasına sebep olan olaylar - 2

1- ENTRİKALARIN MERKEZİNDE OLMASI

Uzun yıllardır Halis Ağa’nın en güvendiği gelini olması, güçlü duruşu ve otoritesiyle yalının hakimiyetini dolayısıyla idaresini elinde tutan İfakat’ın gerek Orhan’ı gerek ailenin itibarını korumak ve Şanlılardan kurtulmak için yaptığı hamleler onu entrikanın kraliçesi haline getirdi.

Yalı Çapkını'nda İfakat'ın yalıdan kovulmasına sebep olan olaylar - 3

2- ORHAN'LA YAŞADIKLARININ ORTAYA ÇIKMASI

Pelin’in hamile bir şekilde ortaya çıkmasıyla büyük bir şok ve hayal kırıklığı yaşayan Seyran’ın Halis Ağa’ya gidip Orhan-İfakat ilişkisini açıklaması yalıda deprem etkisi yaratmıştı.

YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yalı Çapkını'nda İfakat'ın yalıdan kovulmasına sebep olan olaylar - 4

3- HALİS KORHAN'IN GÜVENİNİ KAYBETMESİ

Bunun üzerine İfakat’ın daha önce yaptığı hatalar ve Orhan evli olmasına rağmen onunla ilişki yaşaması Halis Korhan’ın gelinine olan güvenini derinden sarstı.

Yalı Çapkını'nda İfakat'ın yalıdan kovulmasına sebep olan olaylar - 5

4- ŞEHMUZ'LA OLAN GÖNÜL İLİŞKİSİ

Orhan hapse girdikten sonra onla arasındaki bağ zayıflayınca iyice yalnızlaşan İfakat, gönlünü kendisiyle ilgilenen Şehmuz’a kaptırdı. Ancak Suna ve Kaya sayesinde ikilinin yalıda basılması tüm iplerin kopmasına sebep oldu.

Yalı Çapkını'nda İfakat'ın yalıdan kovulmasına sebep olan olaylar - 6

5- İTTİFAK YAPACAĞI KİMSENİN KALMAMASI

Yalıdaki otoritesini korumak için zaman zaman farklı insanlarla iş birliği yapan ya da onları parmağında oynatan İfakat, önce Sultan’ın gidişi ardından Suna’nın gerçekleri görüp onu yönetmesine izin vermemesiyle yapayalnız kaldı.

Yalı Çapkını'nda İfakat'ın yalıdan kovulmasına sebep olan olaylar - 7

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 Mayıs Cuma akşamı 68. bölümüyle ekranlara gelen Yalı Çapkını son bölüme; Seyran'ın hastalığı ve Ferit'in ona sürprizi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar...

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