Yalı Çapkını'nda İfakat'ın yalıdan kovulmasına sebep olan olaylar
Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını’nda Korhanların büyük gelini İfakat’ın 66. bölümde yalıdan kovulması büyük yankı uyandırdı. İşte İfakat Korhan’ın yalıdan kovulmasının sebepleri…
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Halis Korhan’ın paylaştığı Yalı Çapkını, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide Gülçin Santırcıoğlu’nun hayat verdiği İfakat karakterinin 66. bölümde yalıdan kovulması dikkat çekmişti. Peki İfakat yalıdan neden kovuldu?