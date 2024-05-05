Yalı Çapkını'nda İfakat'ın yalıdan kovulmasına sebep olan olaylar

1- ENTRİKALARIN MERKEZİNDE OLMASI

Uzun yıllardır Halis Ağa’nın en güvendiği gelini olması, güçlü duruşu ve otoritesiyle yalının hakimiyetini dolayısıyla idaresini elinde tutan İfakat’ın gerek Orhan’ı gerek ailenin itibarını korumak ve Şanlılardan kurtulmak için yaptığı hamleler onu entrikanın kraliçesi haline getirdi.