Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in bilinmeyenleri

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın ikinci sezonuna dahil olan ve Halis Ağa'nın Londra'daki torunu Kaya'ya hayat veren Taro Emir Tekin'in hayatı ve rol aldığı diziler de merak ediliyor. İşte Taro Emir Tekin'in biyografisi...

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in bilinmeyenleri - 1

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Yalı Çapkını", yeni sezonda da cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle dikkat çekiyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in bilinmeyenleri - 2

YALI ÇAPKINI KADROSUNA DAHİL OLDU

Diziye yeni sezonda Halis Ağa'nın Londra'daki kızı Nükhet'i ve torununu yalıya çağırmasıyla dahil olan Taro Emir Tekin, "Kaya" karakterine hayat veriyor.

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in bilinmeyenleri - 3

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in yeni rolü kadar özel hayatı da merak ediliyor. İşte Taro Emir Tekin'in merak edilenleri...

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in bilinmeyenleri - 4

Sanatçı Şevval Sam ile futbolcu Metin Tekin'in oğlu olarak 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tarık "Taro" Emir Tekin, küçük yaşlardan itibaren oyunculuk eğitimi aldı.

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in bilinmeyenleri - 5

Cambridge School of Visual & Performing Arts dahilinde University of Arts London mezunu olan Tekin, Oxford School of Drama tiyatro bölümünde eğitimine devam etti. Bir süre İngiltere'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve oyunculuk kariyeri başladı.

Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in bilinmeyenleri - 6

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

İlk olarak 2020 yılında "Rise of Empires: Ottoman" isimli internet dizisinde rol alan Taro Emir Tekin, ardından "Çıplak" adlı yapımda rol aldı. 2020-2022 yılları arasında "Sadakatsiz" dizisinde rol alan Tekin, Yalı Çapkını öncesi "Bir Peri Masalı" adlı dizide başrol oynadı.

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