Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'in bilinmeyenleri
Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın ikinci sezonuna dahil olan ve Halis Ağa'nın Londra'daki torunu Kaya'ya hayat veren Taro Emir Tekin'in hayatı ve rol aldığı diziler de merak ediliyor. İşte Taro Emir Tekin'in biyografisi...
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Yalı Çapkını", yeni sezonda da cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle dikkat çekiyor.