Yaz Şarkısı nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? (Yaz Şarkısı dizisinin konusu)

Yaz Şarkısı dizisinin ayrıntıları belli oldu. Pazar günleri ekrana gelecek olan Yaz Şarkısı dizisi usta isimleri ve son dönemin popüler oyuncularını bir araya getirdi. Peki, Yaz Şarkısı nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Yaz Şarkısı dizisinin konusu ve kadrosu hakkında ayrıntılar...

Yaz Şarkısı nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? (Yaz Şarkısı dizisinin konusu) - 1

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği yeni dizi Yaz Şarkısı’nın yayın tarihi açıklandı. 9 Temmuz Pazar günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin ayrıntıları belli oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Yaz Şarkısı nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? (Yaz Şarkısı dizisinin konusu) - 2

YAZ ŞARKISI'NIN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta’nın oturduğu dizide Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı rol alıyor.

Yaz Şarkısı nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? (Yaz Şarkısı dizisinin konusu) - 3

YAZ ŞARKISI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yaz sezonu dizilerinden olan Yaz Şarkısı'nın çekimleri Rize’nin eşsiz doğasında başladı.

Yaz Şarkısı nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? (Yaz Şarkısı dizisinin konusu) - 4

YAZ ŞARKISI KONUSU

Okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali annesinden gizlice gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

Yaz Şarkısı nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? (Yaz Şarkısı dizisinin konusu) - 5

YAZ ŞARKISI KADROSU

Nilsu Berfin Aktaş

1998 doğumlu Nilsu Berfin Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi'nden mezun oldu. 2018 yılında Geleceğin Starı adlı yarışmada adından söz ettiren Aktaş, oyunculuk hayatına 2019 yılında Ersoy Güler'in yönetmenliğini üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle başladı. Nilsu Berfin Aktaş, 2021 yılında yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı Benim Hayatım adlı dizide başrol olmuştur. 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü’nün sahiplerinden biri olan Nilsu Berfin Aktaş şarkı söylemeyi ve dans etmeyi çok seviyor. Nilsu Berfin Aktaş iyi derecede ingilizce biliyor.

Yaz Şarkısı nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? (Yaz Şarkısı dizisinin konusu) - 6

Mustafa Mert Koç 

Mustafa Mert Koç 14 Mayıs 1994 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Atılım Üniversitesi’nde Siyaset Bilgisi Fakültesinden mezun olup, Amerika’da ve Türkiye’de özel olarak oyuncu koçlarından eğitim almıştır. 'Yeter' adlı dizide canlandırdığı ‘’Mert’’ karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Yaz Şarkısı nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? (Yaz Şarkısı dizisinin konusu) - 7

Efekan Can

1994 doğumlu Efekan Can, Bilecik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Tedarik Zinciri ve Yönetimi Yüksek Lisans’ından mezun oldu. Craft Oyunculuk Atölyesi’nden oyunculuk eğitimi alan Efekan Can, oyunculuk hayatına 2017 yılında Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile başladı. Boks, Gitar, Bağlama, Bateri, Piyano, Vokal, Profesyonel Güreş, Söz Yazarlığı gibi yetenekleri olan Efekan Can iyi derecede İngilizce biliyor.

Yaz Şarkısı nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? (Yaz Şarkısı dizisinin konusu) - 8

Oya Başar

11 Şubat 1956 İstanbul doğumlu olan Oya Başar, oyunculuk kariyerine 8 yaşında İBB Şehir Tiyatroları’nda başladı.Usta oyuncu Devekuşu Kabare, İstanbul Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha bir çok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Meleklerin Aşkı, O Hayat Benim, Roman Havası, Benim Annem Bir Melek, Sev Kardeşim, Kendini Bırak Gitsin, Ah Yaşamak Var Ya!, Son, Ölürsün Gülmekten, Sokak Şarkıcıları ve daha pek çok film ve dizide rol aldı. Halen tv ve tiyatro çalışmalarına devam etmektedir.

Yaz Şarkısı nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? (Yaz Şarkısı dizisinin konusu) - 9

Yeşim Ceren Bozoğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı.. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Cumhuriyet Gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.

Yaz Şarkısı nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? (Yaz Şarkısı dizisinin konusu) - 10

Zehra Yılmaz

30 temmuz 1992 de Mersin'de doğdu. Marmara Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu.

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