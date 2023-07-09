Yaz Şarkısı nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? (Yaz Şarkısı dizisinin konusu)
Yaz Şarkısı dizisinin ayrıntıları belli oldu. Pazar günleri ekrana gelecek olan Yaz Şarkısı dizisi usta isimleri ve son dönemin popüler oyuncularını bir araya getirdi. Peki, Yaz Şarkısı nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Yaz Şarkısı dizisinin konusu ve kadrosu hakkında ayrıntılar...
Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği yeni dizi Yaz Şarkısı’nın yayın tarihi açıklandı. 9 Temmuz Pazar günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin ayrıntıları belli oldu.