Yaz Şarkısı nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? (Yaz Şarkısı dizisinin konusu)

Efekan Can

1994 doğumlu Efekan Can, Bilecik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Tedarik Zinciri ve Yönetimi Yüksek Lisans’ından mezun oldu. Craft Oyunculuk Atölyesi’nden oyunculuk eğitimi alan Efekan Can, oyunculuk hayatına 2017 yılında Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile başladı. Boks, Gitar, Bağlama, Bateri, Piyano, Vokal, Profesyonel Güreş, Söz Yazarlığı gibi yetenekleri olan Efekan Can iyi derecede İngilizce biliyor.