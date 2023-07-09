Yaz Şarkısı nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? (Yaz Şarkısı dizisinin konusu)

Oya Başar



11 Şubat 1956 İstanbul doğumlu olan Oya Başar, oyunculuk kariyerine 8 yaşında İBB Şehir Tiyatroları’nda başladı.Usta oyuncu Devekuşu Kabare, İstanbul Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha bir çok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Meleklerin Aşkı, O Hayat Benim, Roman Havası, Benim Annem Bir Melek, Sev Kardeşim, Kendini Bırak Gitsin, Ah Yaşamak Var Ya!, Son, Ölürsün Gülmekten, Sokak Şarkıcıları ve daha pek çok film ve dizide rol aldı. Halen tv ve tiyatro çalışmalarına devam etmektedir.