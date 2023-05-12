Yüz Yıllık Mucize'de gizemli not! "Süreyya-Kemal savaşı şimdi başlıyor"

SÜREYYA BAYILDI

Harika'nın bunu halasından duyduğunu öğrenince konağa giden Kemal, "Buyrun yara izim Süreyya Hanım. Sizce ben Eşref miyim? Nasıl oluyor da hiç yaşlanmadım? Diyelim ki ben Eşref'im ve ölmedim, ne söylerdin bana? Derdin ne onunla?" ifadelerini kullandı.



Bunun üzerine "Sensin, Eşref'sin. Harika'dan uzak duracaksın" dedi. Kemal de ona "Beni de annesini uzak tuttuğun gibi uzak mı tutacaksın?" dedi. Harika'nın bunu bilmesini istemediğini belirten Süreyya, baygınlık geçirdi.