Yüz Yıllık Mucize'de gizemli not! "Süreyya-Kemal savaşı şimdi başlıyor"

Star TV'nin sevilen dizisi "Yüz Yıllık Mucize", 11 Mayıs akşamı izleyici karşısına çıktı. Dizinin 8. bölümünde, Harika'ya gelen sürpriz hediye dikkat çekti.
Yüz Yıllık Mucize son bölümde; halasının yara izinden bahsetmesi sonrası Kemal'e giden ve yara izini açan Harika, "Eşref'le aynı yerde yara izin var. Bu nasıl oluyor?" dedi.
Bunun üzerine Kemal de "Sen neden bunu merak ediyorsun. Sence ben Eşref miyim?" dedi.
Harika'nın bunu halasından duyduğunu öğrenince konağa giden Kemal, "Buyrun yara izim Süreyya Hanım. Sizce ben Eşref miyim? Nasıl oluyor da hiç yaşlanmadım? Diyelim ki ben Eşref'im ve ölmedim, ne söylerdin bana? Derdin ne onunla?" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine "Sensin, Eşref'sin. Harika'dan uzak duracaksın" dedi. Kemal de ona "Beni de annesini uzak tuttuğun gibi uzak mı tutacaksın?" dedi. Harika'nın bunu bilmesini istemediğini belirten Süreyya, baygınlık geçirdi.
Konakta herkes Kemal'e tepki gösterirken Harika da ona kızdı. Kemal de bunun üzerine "Süreyya Hanım geçmişte yaşıyor. Kapatmadığı hesaplardan besleniyor. Seni vicdanen borçlu hissettirip hayatını kontrol etmesine izin verme" dedi.
Kemal'e aralarında bir şey olmayacağını vurgulayan Harika, onun "Benim tanıdığım Harika halasının gölgesinde yaşayan değil, kendi kararlarını kendi veren biri" sözlerine içerledi.
Ertesi sabah Zeren ile arasındaki sorunları çözen Harika, halası için psikiyatr ayarlamaları gerektiğini söyledi.
Annesine neden Kemal'in Eşref olduğunu düşündüğünü soran Süreyya, kızlar konuyu açmadan doktora gitmeyi kabul etti.
O sırada Müzeyyen de yıllar önce Eşref'in hiç yaşlanmadığını öğrendiğini ve onun sırrını yıllarca sakladığını anımsadı.
Cem'in babası da Süreyya'nın borçları için eve tebligat yolladı. Harika, Süreyya ve Sacide bu borcu nasıl ödeyeceklerini tartışırken, Müzeyyen de Kemal'le konuşmak istedi.
Müzeyyen, Kemal'e; sırrını koruduğunu ve korumaya devam edeceğini söylerken Süreyya'yı üzmemesi gerektiğini ifade etti.
Bu sırada Kemal de Harika ile birlikte çalışmak için onun ofisiyle anlaştı. Onlar Kemal'in restore etmek istediği konağı gezerken Cem de bankaya olan borcu ödemek için Süreyya ile konuştu.
Bunu kabul etmeyen Süreyya, akşam Harika döndüğünde borç işini hallettiğini söylese de nasıl para bulduğunu açıklamadı.
Ertesi gün konakta Harika'ya 80'ler temalı bir doğum günü partisi hazırlandı. Sacide'yle konuşan Süreyya, Cem'in ailesinden borç aldığı için onları çağırdığını da söyledi.
Partiye "Ya ölürsün ya da benim için çalışırsın" diyen Canan'ın yanından gelen Turgut, Kemal'i şaşırttı.
Bu sırada Süreyya da Kemal'e "Eşref'in oğlu olduğunuza inanmıyorum artık. Ama ben onun mezarını açtırayım her şey ortaya çıkacak" dedi.
Herkes keyifli bir şekilde vakit geçirirken Harika'ya annesi Nihan'dan çiçek gelmesi ve notta yakında döneceğinin yazması Süreyya, Zeren ve onu şoke etti.
Süreyya ile Kemal'in restleşmesine ve Harika'nın annesinden gelen nota sosyal medyadan yorum yağdı.
"Süreyya sen şimdi bittin"
"Turgut ilk hamlede ihanet edemezsin Kemal'e"
"Turgut inanmadı bence, ters köşe olacak"
"Süreyya'nın yaptığı hiçbir kötülük Kemal'i aklamayacak"
"Kemal-Süreyya şimdi savaşı başlıyor"
"Olan yine Harika'ya oldu"