Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek"

TURGUT GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Kemal tam onun peşinden gitmeye çalışırken Turgut geldi. Ona Canan'ın söylediklerinin doğru olup olmadığını sordu ve silah çekti.



"Sen zaten bana ihanet ederek beni vurdun" diyen Kemal, içerdeki kamera kaydını izlemesini ve sonrasında kaçmasını söyledi.



Videoyu izleyince gerçeği öğrenen Turgut, Canan'ın babasını öldürerek kulübeyi terk etti.