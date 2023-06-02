Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek"

Başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisinin, 1 Haziran akşamı yayınlanan 11. bölümünde; Harika'nın gerçekleri öğrendikten sonra Kemal'den uzaklaşması ve annesinin gelişi damga vurdu. İşte yaşananlar...

Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek" - 1

Star TV'de perşembe akşamları yayınlanan "Yüz Yıllık Mucize"nin 11. bölümünde Kemal'in sırrını öğrenen Harika'nın yıkılması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek" - 2

"O ROMAN BENİM HAYAT HİKAYEM"

Yüz Yıllık Mucize son bölümde; Kemal'in 130 yaşında olduğunu öğrenen Harika, şoke oldu. Durumu kabullenemeyen Harika, "O roman aslında benim hayat hikayem" diyen Kemal'in kendisine yaklaşmasına izin vermedi.

Ancak o sırada içeri giren Canan'ın adamları, ikiliyi tehdit edince Harika kaçtı.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek" - 3

TURGUT GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Kemal tam onun peşinden gitmeye çalışırken Turgut geldi. Ona Canan'ın söylediklerinin doğru olup olmadığını sordu ve silah çekti.

"Sen zaten bana ihanet ederek beni vurdun" diyen Kemal, içerdeki kamera kaydını izlemesini ve sonrasında kaçmasını söyledi.

Videoyu izleyince gerçeği öğrenen Turgut, Canan'ın babasını öldürerek kulübeyi terk etti.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek" - 4

HARİKA YIKILDI

Canan'ın adamını alt edip oradan uzaklaşan Harika ile Kemal yüzleşti. Kemal'e kendisini kandırdığını söyleyen Harika, tek başına arabasına binip konağa döndü.

Bununla nasıl baş edeceğini bilemeyen Harika, bahçede babaannesiyle karşılaştı. Ona bahçedeki mezarları gösteren Müzeyyen, her şeyi bildiğini itiraf etti.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek" - 5

HARİKA'DAN ŞAŞIRTAN KARAR

Ne yapacağını bilemeyen Harika, konağın Adnan Bey'e satıldığını da öğrendi. Halasının eşyalarınızı toplayın talimatına uyan Harika, ani bir kararla Cem ile evlenmeye karar verdi.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek" - 6

KONAK YENİDEN SÜREYYA'NIN

Bunun üzerine konağa gelen Müjde, "Harika ile Cem evleniyor" diyerek müjdeyi verdi. Ardından Süreyya'yı çağıran Müjde, senetleri yırttı.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek" - 7

HARİKA EVLENMEKTE KARARLI

Harika'nın kararından habersiz olan Süreyya, akşam onun yanına gitti ve "Konak bizde kalsın diye yapıyorsan bunu asla izin vermem" dedi.

Bunun üzerine Harika da kendisi için evlendiğini belirtti.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek" - 8

KEMAL HERKESE VEDA ETTİ

Ertesi gün yeni kimliği hazır olan Kemal, elinde hediyelerle konağa gitti. Herkesle vedalaşan Kemal, onlara ihtiyacı olan şeyleri hediye etti. Harika'ya da bir veda mektubu bıraktı.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek" - 9

ZEREN ZOR DURUMDA

Cem'i arayan Zeren, beklediği yanıtı alamayınca her şeyi ablasına söyleyeceğini söyledi. Ancak Harika bu konuda tek bir kelime duymak istemeyince Zeren, annesiyle konuşup onu çağırdı.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek" - 10

CANAN'DAN BOMBA PLANI

Sabah konağa gelen Müjde, gelinliği seçtiğini belirtti. Ardından da organizasyon için Canan'ı çağırdı. Aysel, onu hatırlarken Turgut konağa geldi.

İkili karşılaşınca şoke olurken Turgut'u tehdit eden Canan onu gizli odaya götürüp bayılttı. Oraya bir bomba koyan ve Turgut'u bağlayan Canan, Kemal ile buluştu.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek" - 11

KEMAL, CANAN'IN PLANINI BOZDU

Ona nikahta bomba patlatacağını söyleyen Canan, Turgut'tan babasının intikamını alacağını belirtti.

Canan lastiklerini patlatınca başka birinin aracıyla konağa giden Kemal, bomba için ihbar yapsa da polisler kaale almadı.

Konağa gizlice giren ve odaya ulaşan Kemal, doğru kabloyu keserek bombayı etkisiz hale getirdi.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek" - 12

NİHAN YILLAR SONRA KONAKTA

Aynı anlarda konağa gelen Nihan ise "Harika dur kızım. 'Evet' demeden önce halanla ilgili bilmen gereken şeyler var" dedi.

Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek" - 13

Harika'nın tüm gerçekleri öğrenmesi ve annesi Nihan'ın konağa gelişi sosyal medyada gündem oldu.

"Süreyya da gerçeği öğrenmeli"
"Ah Harika ne çabuk vazgeçtin aşkından"
"Kemal yine kurtardı herkesi"
"Harika resmen evdeki baskı yüzünden Cem'le evlenmek istedi"
"Nihan tüm dengeleri değiştirecek"

Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek" - 14

YÜZ YILLIK MUCİZE 12. BÖLÜM FRAGMANI

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