Yüz Yıllık Mucize'de Harika'ya düğün hediyesi! "Nihan tüm dengeleri değiştirecek"

Star TV'de perşembe akşamları yayınlanan "Yüz Yıllık Mucize"nin 11. bölümünde Kemal'in sırrını öğrenen Harika'nın yıkılması dikkat çekti.
Yüz Yıllık Mucize son bölümde; Kemal'in 130 yaşında olduğunu öğrenen Harika, şoke oldu. Durumu kabullenemeyen Harika, "O roman aslında benim hayat hikayem" diyen Kemal'in kendisine yaklaşmasına izin vermedi.
Ancak o sırada içeri giren Canan'ın adamları, ikiliyi tehdit edince Harika kaçtı.
Kemal tam onun peşinden gitmeye çalışırken Turgut geldi. Ona Canan'ın söylediklerinin doğru olup olmadığını sordu ve silah çekti.
"Sen zaten bana ihanet ederek beni vurdun" diyen Kemal, içerdeki kamera kaydını izlemesini ve sonrasında kaçmasını söyledi.
Videoyu izleyince gerçeği öğrenen Turgut, Canan'ın babasını öldürerek kulübeyi terk etti.
Canan'ın adamını alt edip oradan uzaklaşan Harika ile Kemal yüzleşti. Kemal'e kendisini kandırdığını söyleyen Harika, tek başına arabasına binip konağa döndü.
Bununla nasıl baş edeceğini bilemeyen Harika, bahçede babaannesiyle karşılaştı. Ona bahçedeki mezarları gösteren Müzeyyen, her şeyi bildiğini itiraf etti.
Ne yapacağını bilemeyen Harika, konağın Adnan Bey'e satıldığını da öğrendi. Halasının eşyalarınızı toplayın talimatına uyan Harika, ani bir kararla Cem ile evlenmeye karar verdi.
Bunun üzerine konağa gelen Müjde, "Harika ile Cem evleniyor" diyerek müjdeyi verdi. Ardından Süreyya'yı çağıran Müjde, senetleri yırttı.
Harika'nın kararından habersiz olan Süreyya, akşam onun yanına gitti ve "Konak bizde kalsın diye yapıyorsan bunu asla izin vermem" dedi.
Bunun üzerine Harika da kendisi için evlendiğini belirtti.
Ertesi gün yeni kimliği hazır olan Kemal, elinde hediyelerle konağa gitti. Herkesle vedalaşan Kemal, onlara ihtiyacı olan şeyleri hediye etti. Harika'ya da bir veda mektubu bıraktı.
Cem'i arayan Zeren, beklediği yanıtı alamayınca her şeyi ablasına söyleyeceğini söyledi. Ancak Harika bu konuda tek bir kelime duymak istemeyince Zeren, annesiyle konuşup onu çağırdı.
Sabah konağa gelen Müjde, gelinliği seçtiğini belirtti. Ardından da organizasyon için Canan'ı çağırdı. Aysel, onu hatırlarken Turgut konağa geldi.
İkili karşılaşınca şoke olurken Turgut'u tehdit eden Canan onu gizli odaya götürüp bayılttı. Oraya bir bomba koyan ve Turgut'u bağlayan Canan, Kemal ile buluştu.
Ona nikahta bomba patlatacağını söyleyen Canan, Turgut'tan babasının intikamını alacağını belirtti.
Canan lastiklerini patlatınca başka birinin aracıyla konağa giden Kemal, bomba için ihbar yapsa da polisler kaale almadı.
Konağa gizlice giren ve odaya ulaşan Kemal, doğru kabloyu keserek bombayı etkisiz hale getirdi.
Aynı anlarda konağa gelen Nihan ise "Harika dur kızım. 'Evet' demeden önce halanla ilgili bilmen gereken şeyler var" dedi.
Harika'nın tüm gerçekleri öğrenmesi ve annesi Nihan'ın konağa gelişi sosyal medyada gündem oldu.
"Süreyya da gerçeği öğrenmeli"
"Ah Harika ne çabuk vazgeçtin aşkından"
"Kemal yine kurtardı herkesi"
"Harika resmen evdeki baskı yüzünden Cem'le evlenmek istedi"
"Nihan tüm dengeleri değiştirecek"