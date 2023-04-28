Yüz Yıllık Mucize'de Kemal bıçaklandı! "Harika'nın öğrenmesine az kaldı"

Süreyya'nın sırları ve konağa yerleşmeye karar veren Kemal'in bıçaklanmasına sosyal medyadan yorum yağdı.



"Kimse artık Kemal'e kızmasın"

"Süreyya gerçekten kötü biri"

"Süreyya sen bu ailenin başına gelmiş en büyük felaketsin"

"Kemal'i kim bıçakladı şimdi?"

"Cem miydi Kemal'i bıçaklayan?"

"Bir şey olmayacağı için ambulans ve insan istemiyor.Bir süre sonra iyileştiğinde ne olduğunu açıklayamaz çünkü"

"Harika Kemal'e ilaç gibi gelecek yaralarını saracak"

"Kemal çok acı çekmiş. Süreyya da yaptıklarıyla tuz biber olmuş."

"Çünkü hücreleri hızla yenileniyor ve iyileşecek, savaşta olduğu gibi. Ama hastaneye giderse, olağanüstü durumu ortaya çıkar"

"Harika'nın öğrenmesine az kaldı bence"