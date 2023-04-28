Yüz Yıllık Mucize'de Kemal bıçaklandı! "Harika'nın öğrenmesine az kaldı"

Başrollerini Ebru Şahin ile Birkan Sokullu'nun paylaştığı "Yüz Yıllık Mucize", 27 Nisan Perşembe akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi. Dizide Süreyya'nın sırları ve Kemal'in bıçaklanması dikkat çekti.
Yüz Yıllık Mucize son bölümde; Harika ile Kemal'i görüp seslenen Süreyya, bilekliği göstererek kendisine ait olduğunu söyledi. Süreyya, "Sen anlamıyor musun her şeyin oyun olduğunu? Aklınca babasının intikamını alıyor bu adam" dedi.
Bunun neden sorun olduğunu soran Kemal ise "İade ettiğiniz yerden ben almışım, ayrıca babama bir şey mi yaptınız, neden intikam alayım ki?" karşılığını verdi.
Halasına "Tamam anladım. Kocan kalbini kırmış, seni üzmüş. Ama bu Eşref değil, Kemal. Sen geçmişte mutsuz oldun diye ben de mutsuz mu olayım?" dedi.
Bu sözlere dayanamayan Süreyya ise ona tokat oldu. Yaptığından pişman olan Süreyya özür dilese de Harika, Kemal ile gitti.
Uzun süre teknede düşünen Harika, demirlediklerinde Kemal'in anlattığı hikayede Mehmet'in ikinci eşinin halası olduğunu anladı.
Kemal'in dürüst olmadığını düşünen Harika, "Eğer seninle halam arasında bir seçim yapmam gerekirse onu seçerim Kemal. Ben her şeyimi ona borçluyum" dedi.
Aysel'den Harika'nın Kemal ile gittiğini öğrenen Cem ise Süreyya'yı arayarak yeğenini getireceğini söyledi.
Kireçburnu'na dönen Harika ile Kemal'i gören Cem, Kemal'i tehdit edince Harika, "Beni konağa bırak" dedi.
Konağa giden Harika, halasından özür dilemeyeceğini ifade etti.
Harika, ertesi gün bir daha Kemal ile görüşmeyeceğini ve avukatlığa döndüğünü söylerken Kemal geldi.
Konakta hakkı olduğunu ifade eden Kemal, oraya yerleşmek istediğini söyledi.
Süreyya bunu kabul etmeyip Eşref'in kendisine ihanet ettiğini ifade ederken, Kemal de "Siz ona ihanet ettiniz, onu sırtından vurdunuz ve ölümüne sebep oldunuz" dedi.
Kemal'in konağa yerleşme talebi herkesi şoke ederken, Süreyya konuyla ilgili düşünmek istedi.
O sırada kızlarıyla dışarı çıkan Aysel de eşinin evlatlık verilme hikayesini anlatmak zorunda kaldı.
Olanları öğrenen Cem ise Kemal'in payını vermeyi ya da Süreyya'nın payını almayı teklif etse de Kemal, "Bu konak satılık değil" diyerek karşı çıktı.
Gece Eşref ile hikayesini ev halkına anlatan Süreyya, Harika'nın Eşref'in mektubunu ve konağı yakmaya çalıştığını bilmesine şaşırdı.
Konaktan gitmemeyi ve Kemal'in orada yaşamasını kabul edeceğini söyleyen Süreyya, onu çağırmak için Harika'yı yolladı.
Bahçede gezinirken bir ses duyan ve adamı yakalayan Kemal ise Harika gelince onu zapt etmeye çalışırken bıçaklandı.
Kemal'i o halde bulan ve endişelenen Harika, ambulans çağırmayı teklif ederken Kemal de "Hastaneye gidemem, sen kimseye bir şey söyleme" dedi.
O anlarda yeğeni için endişelenen Süreyya da bahçeye çıktı.
Süreyya'nın sırları ve konağa yerleşmeye karar veren Kemal'in bıçaklanmasına sosyal medyadan yorum yağdı.
"Kimse artık Kemal'e kızmasın"
"Süreyya gerçekten kötü biri"
"Süreyya sen bu ailenin başına gelmiş en büyük felaketsin"
"Kemal'i kim bıçakladı şimdi?"
"Cem miydi Kemal'i bıçaklayan?"
"Bir şey olmayacağı için ambulans ve insan istemiyor.Bir süre sonra iyileştiğinde ne olduğunu açıklayamaz çünkü"
"Harika Kemal'e ilaç gibi gelecek yaralarını saracak"
"Kemal çok acı çekmiş. Süreyya da yaptıklarıyla tuz biber olmuş."
"Çünkü hücreleri hızla yenileniyor ve iyileşecek, savaşta olduğu gibi. Ama hastaneye giderse, olağanüstü durumu ortaya çıkar"
"Harika'nın öğrenmesine az kaldı bence"