13 yaşındaki Isabella Haddock rolü için 6 ayda Türkçe öğrendi

Filmde çok severek oynadığını söyleyen oyuncu Dolunay Soysert ise "Filmi yaparken tabiatla ve birbirimizle kurduğumuz ilişkilerle sevgiye dokunduğumuzu düşünüyorum. Hikaye bizden. Sevgi dolu bir hikaye olmuş. Oynadığım karakter, hayata dair bir karakterdi. Çok severek oynadım" diye konuştu.

Film oyuncularından Nehir Erdoğan da her şeyin çok iyi olduğunu ve filmi ilk defa burada izlediğini söyledi.