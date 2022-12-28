2022 yılında müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen şarkılar

2022 yılı müzik dünyası için oldukça hareketli geçti. Özellikle TikTok'ta viral olan şarkıların müzik listelerine hakim olması geçtiğimiz yıllarda sık görülmeyen bir durumdu. 'Müzik listesi' denilince akla gelen Billboard Hot 100 listesinde bu yıl 14 şarkı 1. sıraya yerleşmeyi başardı. İşte 2022 yılında müzik listelerinde ilk sıraya yerleşmeyi başaran şarkılar...

2022 yılında müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen şarkılar - 1

14. “Anti-Hero” – Taylor Swift

Taylor Swift‘in Midnights adlı albümünden çıkan şarkı, altı hafta boyunca 1. sırada kaldı.

2022 yılında müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen şarkılar - 2

13. “Unholy” – Sam Smith and Kim Petras

Tam anlamıyla bir TikTok fenomeni olan şarkının 1. sıraya yerleşmesi hiç de şaşırtıcı olmadı.

2022 yılında müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen şarkılar - 3

12. “Bad Habit” – Steve Lacy

Şarkıcının bu hit parçası Billboard Hot 100 listesinde uzun süre hüküm sürdü.

2022 yılında müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen şarkılar - 4

11. “Super Freaky Girl” – Nicki Minaj

“Super Freaky Girl" şarkıcının listede 1. sıraya yerleşen ilk solo şarkısı oldu.

2022 yılında müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen şarkılar - 5

10. “Break My Soul” – Beyonce

Beyonce, Renaissance albümüyle müzik listelerine hızlı bir dönüş yaptı.

2022 yılında müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen şarkılar - 6

9. “About Damn Time” – Lizzo

"Truth Hurts” ile ün kazanan şarkıcı "About Damn Time" ile TikTok'ta fenomen haline geldi.

2022 yılında müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen şarkılar - 7

8. “Jimmy Cooks” – Drake ve 21 Savage

Drake'in Billboard listesine ikinci kez girişi "Jimmy Cooks" şarkısıyla oldu.

2022 yılında müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen şarkılar - 8

7. “Wait for U” – Future, Drake ve Tems

Üç rapçiyi bir araya getiren şarkı, listede 1. sırada uzun süre kaldı.

2022 yılında müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen şarkılar - 9

6. “First Class” – Jack Harlow

Yılın en büyük hitlerinden biri olan şarkı, Harlow'un kariyerinde büyük bir öneme sahip.

2022 yılında müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen şarkılar - 10

5. “As It Was” – Harry Styles

Bu yıl film projeleriyle de adından söz ettiren şarkıcı, "As It Was" ile listede art arda olmasa da 15 hafta kaldı.

2022 yılında müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen şarkılar - 11

4. “Heat Waves” – Glass Animals

2022'nin en hit parçaları arasına giren şarkı, Bilboard listesinde 1. sırayı uzun süre kimseye kaptırmadı.

2022 yılında müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen şarkılar - 12

3. “We Don’t Talk About Bruno” –Encasto filmi

Disney'in animasyon türündeki filminde çalan şarkı, bu yıl listede uzun süre yerini korudu.

2022 yılında müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen şarkılar - 13

2. “Easy On Me” – Adele

Adele'in müziğe dönüş şarkısı, hak ettiği değeri listede uzun süre kalarak gördü.

2022 yılında müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen şarkılar - 14

1. “All I Want For Christmas Is You” – Mariah Carey

Şarkıcıyla artık özdeşleşen ünlü yılbaşı şarkısının listede yükselişi şaşırtmadı.

N-LIFE HABERLERİ

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