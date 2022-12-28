2022 yılında müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen şarkılar

14. “Anti-Hero” – Taylor Swift
Taylor Swift‘in Midnights adlı albümünden çıkan şarkı, altı hafta boyunca 1. sırada kaldı.
13. “Unholy” – Sam Smith and Kim Petras
Tam anlamıyla bir TikTok fenomeni olan şarkının 1. sıraya yerleşmesi hiç de şaşırtıcı olmadı.
12. “Bad Habit” – Steve Lacy
Şarkıcının bu hit parçası Billboard Hot 100 listesinde uzun süre hüküm sürdü.
11. “Super Freaky Girl” – Nicki Minaj
“Super Freaky Girl" şarkıcının listede 1. sıraya yerleşen ilk solo şarkısı oldu.
10. “Break My Soul” – Beyonce
Beyonce, Renaissance albümüyle müzik listelerine hızlı bir dönüş yaptı.
9. “About Damn Time” – Lizzo
"Truth Hurts” ile ün kazanan şarkıcı "About Damn Time" ile TikTok'ta fenomen haline geldi.
8. “Jimmy Cooks” – Drake ve 21 Savage
Drake'in Billboard listesine ikinci kez girişi "Jimmy Cooks" şarkısıyla oldu.
7. “Wait for U” – Future, Drake ve Tems
Üç rapçiyi bir araya getiren şarkı, listede 1. sırada uzun süre kaldı.
6. “First Class” – Jack Harlow
Yılın en büyük hitlerinden biri olan şarkı, Harlow'un kariyerinde büyük bir öneme sahip.
5. “As It Was” – Harry Styles
Bu yıl film projeleriyle de adından söz ettiren şarkıcı, "As It Was" ile listede art arda olmasa da 15 hafta kaldı.
4. “Heat Waves” – Glass Animals
2022'nin en hit parçaları arasına giren şarkı, Bilboard listesinde 1. sırayı uzun süre kimseye kaptırmadı.
3. “We Don’t Talk About Bruno” –Encasto filmi
Disney'in animasyon türündeki filminde çalan şarkı, bu yıl listede uzun süre yerini korudu.
2. “Easy On Me” – Adele
Adele'in müziğe dönüş şarkısı, hak ettiği değeri listede uzun süre kalarak gördü.
1. “All I Want For Christmas Is You” – Mariah Carey
Şarkıcıyla artık özdeşleşen ünlü yılbaşı şarkısının listede yükselişi şaşırtmadı.