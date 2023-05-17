2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu

Birbirinden iddialı filmlerin Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali dün başladı. Eski eşi Amber Heard ile şiddet davasından zaferle çıkan Johnny Depp, suçlamalar nedeniyle aforoz edildiği sinema sektörüne görkemli bir dönüş yaptı. Ünlü aktörün ilk Fransız sineması filmi "Jeanne du Barry", Cannes Film Festivali'nin açılışını yaptı. Depp'in filmi, gösterimin ardından 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Usta oyuncu Michale Douglas ise festivalde onur ödülüne layık görüldü. İşte Cannes Film Festivali'nin ilk gününden yansıyan kareler...

2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu - 1

Bu yıl 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali dün başladı. Geçtiğimiz yıl birçok ödüle layık görülen "Hüzün Üçgeni" filminin yönetmeni Ruben Östlund'un jüri başkanlığını üstlendiği festivalin ilk gününde Johnny Depp'in sinemaya dönüş filminin prömiyeri yapıldı.

N-LIFE HABERLERİ

2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu - 2

JÜRİ ÜYELERİ

Festivalin açılışını jüri üyeleri kırmızı halıda yürüyerek yaptı.

Marvel evreninde Captain Marvel karakterine hayat veren ve "Room" (205) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Brie Larson, "There Will Be Blood" ve "Batman" filmleriyle tanınan ABD'li oyuncusu Paul Dano Cannes Film Festivali'nde jüri üyesi olarak yer aldı.

Diğer jüri üyeleri arasında Faslı yönetmen Maryam Touzani, Fransız oyuncu Denis Ménochet, senarist ve yönetmen Rungano Nyoni, yazar Atiq Rahimi, yönetmen Damián Szifrón ve yönetmen Julia Ducournau yer alıyor.

2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu - 3

DEPP KIRMIZI HALIDA

Cezayirli yönetmen Maiwenn Le Besco'nun "Jeanne du Barry" filminin prömiyerine, film oyuncularının yanı sıra pek çok ünlü isim katıldı.

Eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı davayı kazandıktan sonra sinemaya görkemli bir dönüş yapan Depp, uzun bir aradan sonra ilk kez kırmızı halıda görüntülendi.

2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu - 4

Filmde Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat veren 59 yaşındaki Amerikalı aktör, filmin yönetmenei Maiwenn Le Besco ile beraber kırmızı halıda poz verdi.

2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu - 5

FESTİVALİN EN MERAK EDİLEN İSMİ

2016'da, 36 yaşındaki eski eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle Hollywood sinemasından adeta aforoz edilen ve ardından eşine açtığı karalama davasını kazanan Depp'in geri dönüşü oldukça merak ediliyordu.

2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu - 6

7 DAKİKA AYAKTA ALKIŞLANDI

Oyuncunun ilk Fransız yapımı filmi, gösterimin ardından tam 7 dakika boyunda ayakta alkışlandı.

Alkış tufanının ardından Depp'in gözlerinin dolduğu anlar kameralara yansıdı. Duygusal anlar yaşayan filmin yönetmeni Maiween ile filmin başarısını kutlayan Depp'i, festival alanında binlerce hayranın beklediği belirtildi.

2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu - 7

DOUGLAS'A ONUR ÖDÜLÜ

"San Fransisco Sokakları", "Temel İçgüdü", "Öldüren Cazibe" gibi filmlerde rol alan usta aktör Michael Douglas, 76. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Onur Ödülü’nün sahibi oldu.

2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu - 8

78 yaşındaki oyuncuya, "parlak kariyeri ve sinemayla olan ilişkisi" dolayısıyla onur ödülü takdim edildi.

2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu - 9

YALNIZ BIRAKMADILAR

Oyuncuya kırmızı halıda eşi Catherine Zeta-Jones ve kızı Carys eşlik etti.

78 yaşındaki Douglas, Cannes’a ilk kez 1979 yılında James Bridges’in yönettiği ‘Çin Sendromu‘ filmiyle gelmişti. 1992’de ‘Temel İçgüdü’ ve 1993’te ‘Sonun Başlangıcı” filmleriyle tekrar festivale konuk oldu. En son da, Steven Soderbergh’in 2013 yapımı ‘Şamdanın Ardında’ (Behind the Candelabra) filmi için festivaldeydi.

2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu - 10

Johnny Depp'in başrolünde olduğu "Jeanne du Barry" filminin prömiyerine pek çok ünlü isim katıldı. İşte kırmızı halıdan yansıyanlar...

Helen Mirren

Elbise:  Del Core

2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu - 11

Naomi Campbell

Elbise: Celine
2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu - 12

Alessandra Ambrosio

Elbise: Elie Saab
2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu - 13

Brie Larson

Elbise: Chanel

2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu - 14

Uma Thurman

Elbise: Dior

2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu - 15

Elle Fanning

Elbise: Alexander McQueen

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