2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu

Bu yıl 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali dün başladı. Geçtiğimiz yıl birçok ödüle layık görülen "Hüzün Üçgeni" filminin yönetmeni Ruben Östlund'un jüri başkanlığını üstlendiği festivalin ilk gününde Johnny Depp'in sinemaya dönüş filminin prömiyeri yapıldı.
Festivalin açılışını jüri üyeleri kırmızı halıda yürüyerek yaptı.
Marvel evreninde Captain Marvel karakterine hayat veren ve "Room" (205) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Brie Larson, "There Will Be Blood" ve "Batman" filmleriyle tanınan ABD'li oyuncusu Paul Dano Cannes Film Festivali'nde jüri üyesi olarak yer aldı.
Diğer jüri üyeleri arasında Faslı yönetmen Maryam Touzani, Fransız oyuncu Denis Ménochet, senarist ve yönetmen Rungano Nyoni, yazar Atiq Rahimi, yönetmen Damián Szifrón ve yönetmen Julia Ducournau yer alıyor.
Cezayirli yönetmen Maiwenn Le Besco'nun "Jeanne du Barry" filminin prömiyerine, film oyuncularının yanı sıra pek çok ünlü isim katıldı.
Eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı davayı kazandıktan sonra sinemaya görkemli bir dönüş yapan Depp, uzun bir aradan sonra ilk kez kırmızı halıda görüntülendi.
Filmde Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat veren 59 yaşındaki Amerikalı aktör, filmin yönetmenei Maiwenn Le Besco ile beraber kırmızı halıda poz verdi.
2016'da, 36 yaşındaki eski eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle Hollywood sinemasından adeta aforoz edilen ve ardından eşine açtığı karalama davasını kazanan Depp'in geri dönüşü oldukça merak ediliyordu.
Oyuncunun ilk Fransız yapımı filmi, gösterimin ardından tam 7 dakika boyunda ayakta alkışlandı.
Alkış tufanının ardından Depp'in gözlerinin dolduğu anlar kameralara yansıdı. Duygusal anlar yaşayan filmin yönetmeni Maiween ile filmin başarısını kutlayan Depp'i, festival alanında binlerce hayranın beklediği belirtildi.
"San Fransisco Sokakları", "Temel İçgüdü", "Öldüren Cazibe" gibi filmlerde rol alan usta aktör Michael Douglas, 76. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Onur Ödülü’nün sahibi oldu.
78 yaşındaki oyuncuya, "parlak kariyeri ve sinemayla olan ilişkisi" dolayısıyla onur ödülü takdim edildi.
Oyuncuya kırmızı halıda eşi Catherine Zeta-Jones ve kızı Carys eşlik etti.
78 yaşındaki Douglas, Cannes’a ilk kez 1979 yılında James Bridges’in yönettiği ‘Çin Sendromu‘ filmiyle gelmişti. 1992’de ‘Temel İçgüdü’ ve 1993’te ‘Sonun Başlangıcı” filmleriyle tekrar festivale konuk oldu. En son da, Steven Soderbergh’in 2013 yapımı ‘Şamdanın Ardında’ (Behind the Candelabra) filmi için festivaldeydi.
Johnny Depp'in başrolünde olduğu "Jeanne du Barry" filminin prömiyerine pek çok ünlü isim katıldı. İşte kırmızı halıdan yansıyanlar...
Helen Mirren
Elbise: Del Core
Naomi CampbellElbise: Celine
Alessandra AmbrosioElbise: Elie Saab
Brie Larson
Elbise: Chanel
Uma Thurman
Elbise: Dior
Elle Fanning
Elbise: Alexander McQueen