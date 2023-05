2023 Cannes Film Festivali başladı, Johnny Depp'in dönüşü muhteşem oldu

JÜRİ ÜYELERİ

Festivalin açılışını jüri üyeleri kırmızı halıda yürüyerek yaptı.

Marvel evreninde Captain Marvel karakterine hayat veren ve "Room" (205) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Brie Larson, "There Will Be Blood" ve "Batman" filmleriyle tanınan ABD'li oyuncusu Paul Dano Cannes Film Festivali'nde jüri üyesi olarak yer aldı.

Diğer jüri üyeleri arasında Faslı yönetmen Maryam Touzani, Fransız oyuncu Denis Ménochet, senarist ve yönetmen Rungano Nyoni, yazar Atiq Rahimi, yönetmen Damián Szifrón ve yönetmen Julia Ducournau yer alıyor.