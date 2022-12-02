2023 yılının rengi belirlendi: Viva Magenta

Küresel renk otoritesi Pantone Renk Enstitüsü, 2023’ün rengini açıkladı. Modadan güzelliğe, dekorasyondan sanata kadar birçok sektörü etkileyen Pantone yılın rengi, Viva Magenta oldu.

Her yıl aralık ayında gelecek yılın trend rengini açıklayan Pantone Color Institute, Viva Magenta rengini, kökleri kırmızı aileden gelen ve yeni bir güç sinyalinin ifadesi olan bir gölge olarak tanımladı. Pantone ayrıca 2023'ün rengini, saf mutluluktan zevk alan, denemekten korkmayan ve kısıtlama olmadan kendini ifade eden cesur, espri dolu ve her şeyi kapsayan bir renk olarak nitelendirdi.