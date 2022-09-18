29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

"BİZ DÜNYANIN FİLM FESTİVALLERİ İLE YARIŞMAYA ADAY BİR KENTİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın sanatsever, çok sanatçı yetiştiren ve sinema endüstrisine olağanüstü katkı koyan, bunu da artırarak devam ettiren bir kent olduğunu söyledi.

Her sene, bir öncekinden daha güzel bir festival yapmak istediklerini ifade eden Karalar, bu yıl festival kapsamında yaklaşık 150 yerde halkı sinema ile buluşturduklarını, gondolda sinema sefası yaşattıklarını anlattı.