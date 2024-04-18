3 kültürel miras UNESCO'da aday gösterildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılında yapılacak olan '20'nci Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda değerlendirilmek üzere 3 kültürel miras unsurunu daha Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nde (UNESCO) aday gösterdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin zengin somut olmayan kültürel mirasının görkemli örneklerinin UNESCO aracılığıyla tüm insanlıkla paylaşılması, Anadolu kültürünün zenginliğine vurgu yapılarak somut olmayan kültürel miras unsurlarının taşıdığı turizm değerlerinin tüm dünyaya anlatılması, tanıtılması ve ecdat yadigarı kadim kültürel miraslarının korunarak gelecek nesillere aktarılması vizyonuyla gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.