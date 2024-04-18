3 kültürel miras UNESCO'da aday gösterildi

'Antep İşi Nakışı' ulusal dosya olarak, 'Yoğurt Yapımının Geleneksel Yöntemleri ve İlgili Sosyal Uygulamalar' Türkiye'nin moderatörlüğünde Bulgaristan'ın katılımı ile, 'Geleneksel Keçe Yapımı' ise çok uluslu ve Kırgızistan'ın moderatörlüğünde Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye'nin katılımı ile UNESCO Sekretaryasına gönderildi.

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 30 kültürel miras unsuru ile en çok kültürel değer kaydettiren ikinci ülke konumunda yer alıyor.