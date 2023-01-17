500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği

GERÇEK ZEYTİN ÇEKİRDEKLERİ KULLANILDI

Menel Hüzmeli, mozaik sanatına 3 boyutlu dokunuşlarla özgünlük katmayı amaçladığını söyledi.

Devasa zeytin ağacı tasviriyle Hatay'ın barış atmosferini yansıtmayı istediğini dile getiren Hüzmeli, "Zeytin ağacı, bolluk, bereket, barış demektir, cennet meyvesidir. Hatay çok özel bir kent, birçok din ve mezhebin arasında kardeşçe yaşıyoruz. Bu nedenle eserimi yaparken kardeşlik kentini anlatmak için barışın simgesi zeytin ağacını seçtim" diye konuştu.