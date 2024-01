75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste

EN İYİ DRAMA DİZİSİ



Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets



KAZANAN: Succession



DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU



Jeff Bridges, The Old Man

Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Succession



KAZANAN: Kieran Culkin, Succession



DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Sarah Snook, Succession



KAZANAN: Sarah Snook, Succession