75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Succession ile The Bear dizileri 6 ödül kazanarak geceye damga vurdu. İşte Emmy Ödülleri kazananlar tam listesi....

75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste - 1

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli tören, Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmişti.

Son yıllarda Emmy Ödülleri'ne damga vuran HBO imzalı Succession dizisi, dün akşam da 6 dalga ödül kazanarak The Bear ile gecenin öne çıkan yapımları oldu. Beef dizisinin 5 ödülle ayrıldığı gecenin sunuculuğunu Anthony Anderson üstlendi.

İşte Emmy Ödülleri kazananlar tam listesi...

N-LIFE HABERLERİ

75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste - 2

EN İYİ DRAMA DİZİSİ


Andor
Better Call Saul
The Crown
House of the Dragon
The Last of Us
Succession
The White Lotus
Yellowjackets

KAZANAN: Succession


DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Jeff Bridges, The Old Man
Brian Cox, Succession
Kieran Culkin, Succession
Bob Odenkirk, Better Call Saul
Pedro Pascal, The Last of Us
Jeremy Strong, Succession

KAZANAN: Kieran Culkin, Succession

DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Melanie Lynskey, Yellowjackets
Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale
Bella Ramsey, The Last of Us
Keri Russell, The Diplomat
Sarah Snook, Succession

KAZANAN: Sarah Snook, Succession

75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste - 3

EN İYİ MİNİ DİZİ

Beef
Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Daisy Jones & the Six
Fleishman Is In Trouble
Obi-Wan Kenobi

KAZANAN: Beef



EN İYİ ERKEK OYUNCU – MİNİ DİZİ/TELEVİZYON FİLMİ

Taron Egerton, Black Bird
Kumail Nanjiani, Welcome to Chippendales
Evan Peters, Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Daniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic Story
Michael Shannon, George & Tammy
Steven Yeun, Beef


KAZANAN: Steven Yeun, Beef


EN İYİ KADIN OYUNCU – MİNİ DİZİ/TELEVİZYON FİLMİ


Lizzy Caplan, Fleishman Is In Trouble
Jessica Chastain, George & Tammy
Dominique Fishback, Swarm
Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things
Riley Keough, DaisyJones & the Six
Ali Wong, Beef


KAZANAN: Ali Wong, Beef

75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste - 4

KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Anthony Carrigan, Barry
Phil Dunster, Ted Lasso
Brett Goldstein, Ted Lasso
James Marsden, Jury Duty
Ebon Moss-Bachrach, The Bear
Tyler James Williams, Abbott Elementary
Henry Winkler, Barry

KAZANAN: Ebon Moss-Bachrach, The Bear


KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
Ayo Edebiri, The Bear
Janelle James, Abbott Elementary
Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
Juno Temple, Ted Lasso
Hannah Waddingham, Ted Lasso
Jessica Williams, Shrinking

KAZANAN: Ayo Edebiri, The Bear

75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste - 5

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

Abbott Elementary
Barry
The Bear
Jury Duty
The Marvelous Mrs. Maisel
Only Murders In The Building
Ted Lasso
Wednesday

KAZANAN: The Bear

KOMEDİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Christine Applegate, Dead to Me
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Quinta Brunson, Abbott Elementary
Natasha Lyonne, Poker Face
Jenna Ortega, Wednesday

KAZANAN: Quinta Brunson, Abbott Elementary

75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste - 6

KOMEDİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Bill Hader, Barry
Jason Segel, Shrinking
Martin Short, Only Murders in the Building
Jason Sudeikis, Ted Lasso
Jeremy Allen White, The Bear


KAZANAN: Jeremy Allen White, The Bear

DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU


F. Murray Abraham, The White Lotus
Nicholas Braun, Succession
Michael Imperioli, The White Lotus
Theo James, The White Lotus
Matthew Macfayden, Succession
Alan Ruck, Succession
Will Sharpe, The White Lotus
Alexander Skarsgård, Succession

KAZANAN: Matthew Macfayden, Succession

75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste - 7

DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jennifer Coolidge, The White Lotus
Elizabeth Debicki, The Crown
Meghann Fahy, The White Lotus
Sabrina Impacciatore, The White Lotus
Aubrey Plaza, The White Lotus
Rhea Seehorn, Better Call Saul
J. Smith-Cameron, Succession
Simona Tabasco, The White Lotus

KAZANAN: Jennifer Coolidge, The White Lotus

75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste - 8

EN İYİ ERKEK OYUNCU – MİNİ DİZİ/TELEVİZYON FİLMİ

Murray Bartlett, Welcome to Chippendales
Paul Walter Hauser, Black Bird
Richard Jenkins, Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Joseph Lee, Beef
Ray Liotta, Black Bird
Young Mazino, Beef
Jesse Plemons, Love & Death


KAZANAN: Paul Walter Hauser, Black Bird

EN İYİ KADIN OYUNCU – MİNİ DİZİ/TELEVİZYON FİLMİ

Annaleigh Ashford, Welcome to Chippendales
Maria Bello, Beef
Claire Danes, Fleishman is in Trouble
Juliette Lewis, Welcome to Chippendales
Camilla Morrone, Daisy Jones & the Six
Niecy Nash-Betts Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Merritt Wever: Tiny Beautiful Things

KAZANAN: Niecy Nash-Betts Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste - 9

EN İYİ SENARYO – DRAMA

Andor - Beau Willimon for One Way Out
Bad Sisters - Sharon Horgan, Dave Finkel & Brett Baer for The Prick
Better Call Saul - Gordon Smith for Point And Shoot
Better Call Saul - Peter Gould for Saul Gone
The Last of Us - Craig Mazin for Long, Long Time
Succession - Jesse Armstrong for Connor's Wedding
The White Lotus - Mike White for Arrivederci

KAZANAN: Succession - Jesse Armstrong for Connor's Wedding

EN İYİ SENARYO - KOMEDİ

Barry - Bill Hader for Wow
The Bear - Christopher Storer for System
Jury Duty - Mekki Leeper for Ineffective Assistance
Only Murders In The Building - John Hoffman, Matteo Borghese & Rob Turbovsky for I Know Who Did It
The Other Two - Chris Kelly & Sarah Schneider for Cary & Brooke Go To An Aids Play
Ted Lasso - Brendan Hunt, Joe Kelly & Jason Sudeikis for So Long, Farewell

KAZANAN: The Bear - Christopher Storer for System

EN İYİ SENARYO – MİNİ DİZİ

Beef - Lee Sung Jin for The Birds Don't Sing, They Screech In Pain
Fire Island - Joel Kim Booster
Fleishman Is In Trouble - Taffy Brodesser-Akner for Me-Time
Prey - Patrick Aison & Dan Trachtenberg
Swarm - Janine Nabers & Donald Glover for Stung
Weird: The Al Yankovic Story - Al Yankovic & Eric Appel

KAZANAN: Beef - Lee Sung Jin for The Birds

75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste - 10

EN İYİ YÖNETMEN – KOMEDİ

The Bear - Christopher Storer for Review
The Marvelous Mrs Maisel - Amy Sherman-Palladino for Four Minutes
The Ms Pat Show - Mary Lou Belli for Don't Touch My Hair
Ted Lasso - Declan Lowney for So Long, Farewell
Wednesday - Tim Burton for Wednesday's Child Is Full Of Woe
Barry- Bill Hader for Wow

KAZANAN: Barry - Bill Hader for Wow


EN İYİ YÖNETMEN – DRAMA

Andor - Benjamin Caron for Rix Road
Bad Sisters - Dearbhla Walsh for The Prick
The Last of Us - Peter Hoar for Long, Long Time
Succession - Andrij Parekh for America Decides
Succession - Mark Mylod for Connor's Wedding
Succession - Lorene Scafaria for Living+
The White Lotus - Mike White for Arrivederci

KAZANAN: Succession - Mark Mylod for Connor's Wedding

EN İYİ YÖNETMEN – MİNİ DİZİ

Beef - Lee Sung Jin for Figures of Light
Beef - Jake Schreier for The Great Fabricator
Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story - Carl Franklin for Bad Meat
Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story - Paris Barclay for Silenced
Fleishman Is In Trouble - Valerie Faris & Jonathan Dayton for Me-Time
Prey - Dan Trachtenberg

KAZANAN: Beef - Lee Sung Jin for Figures of Light

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