90'lı yılların neşeli sesi Harun Kolçak anılıyor

Kolçak, müzik hayatının 25. yılı anısına 2016'da "Çeyrek Asır"ı çıkardı. Sevilen şarkılarına yer veren sanatçıya albümde, Işın Karaca, İrem Derici, Tan Taşçı, Yaşar, Bedük, Kubat, Aşkın Nur Yengi, Tuğba Yurt, Umut Kuzey, Hakan Kahraman, Gülçin Ergül, Alişan Göksu, Gökhan Türkmen ve Zara eşlik etti. Büyük ilgi gören albümün ikincisi için de çalışmalara başlayan sanatçının bu projesi vefatı dolayısıyla yarım kaldı.



Prostat kanseri nedeniyle 2014'te de ameliyat geçiren Kolçak, bir açıklamasında hastalığıyla mücadelesini şu sözlerle anlatmıştı:



"Ölüm, hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüz olsaydık, birbirimize değer vermezdik. Dünyada, öleceğini bilerek yaşayan tek varlık insan. Bunu ötelemeyi de beceriyor insan. Hastalıkla, bu gerçekle yüz yüze geliyorsunuz. Bazı şeylerle yüzleşmek durumunda kalıyorsunuz. İki seçeneğim vardı: Ya acıya katılıp, kendimi yok etmek ya da yaşama dört elle sarılmaktı. Ben, içimdeki tanrısal güce sarılıp, sonuna kadar yaşamayı seçtim."