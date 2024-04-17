Ana de Armas hayranları dava açmıştı: Fragmanda var filmde yok
Ana de Armas hayranları, "Yesterday" fragmanında yer alan Hollywood yıldızının filmde rol almaması üzerine Universal Pictures şirketine dava açmıştı. Hayranlar ile şirket anlaşmaya vardı.
FRAGMANDA VAR, FİLMDE YOK
Son dönemin popüler oyuncularından Ana De Armas, “Bıçaklar Çekildi”, “Blade Runner 2049”, "No Time To Die” ve Marilyn Monroe'yu canlandırdığı "Blonde" filmiyle tanınıyor.
Ana de Armas hayranları yaklaşık iki yıl önce dijital bir platformda Yesterday filmini kiraladı. Ancak fragmanda yer alan Ana de Armas'ın filmdeki sahnelerinin çıkarıldığını fark etti.
Ana de Armas hayranları, Universal Pictures'ı yanlış, aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapmakla suçladı.