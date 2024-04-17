Ana de Armas hayranları dava açmıştı: Fragmanda var filmde yok

Ana de Armas hayranları, "Yesterday" fragmanında yer alan Hollywood yıldızının filmde rol almaması üzerine Universal Pictures şirketine dava açmıştı. Hayranlar ile şirket anlaşmaya vardı.

Ana de Armas hayranları dava açmıştı: Fragmanda var filmde yok - 1

FRAGMANDA VAR, FİLMDE YOK

Son dönemin popüler oyuncularından Ana De Armas, “Bıçaklar Çekildi”, “Blade Runner 2049”, "No Time To Die” ve Marilyn Monroe'yu canlandırdığı "Blonde" filmiyle tanınıyor.

Ana de Armas hayranları yaklaşık iki yıl önce dijital bir platformda Yesterday filmini kiraladı. Ancak fragmanda yer alan Ana de Armas'ın filmdeki sahnelerinin çıkarıldığını fark etti.

Ana de Armas hayranları, Universal Pictures'ı yanlış, aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapmakla suçladı.

N-LIFE HABERLERİ

Ana de Armas hayranları dava açmıştı: Fragmanda var filmde yok - 2

Peter Michael Rosza ve Conor Woulfe adlı iki hayran, filmi kiralamak için 3,99 dolar ödediklerini söyleyerek "Diğer aldatmacaların yanı sıra, Ana de Armas filmde yer almıyor. Gerçekten zarar gördük ve para kaybettik" iddiasında bulundu.

Davacılar, yaşadıkları hayal kırıklığına karşılık olarak Universal'dan 5 milyon dolarlık tazminat talep etti.

Ana de Armas hayranları dava açmıştı: Fragmanda var filmde yok - 3

ANLAŞMAYA VARDILAR

Geçtiğimiz cuma günü, hayranlar ile şirket anlaşmaya vardı. Variety'nin haberine göre, şartlar açıklanmadı ve iki taraf da yorum talebine yanıt vermedi.

Ana de Armas hayranları dava açmıştı: Fragmanda var filmde yok - 4

Dava belgelerine göre, iki taraf da sonuçtan mutlu değil.

Universal Studios, anlamsız bir davayı savunmak için iki yıl beklediklerini ve binlerce dolar harcamak zorunda kaldığına inanıyor.

Hayranların iddiasının milyonlarca dolar değerinde olduğuna inanan dava avukatları ise Kaliforniya mahkemelerinin Hollywood stüdyoları lehine hile yaptığına inanmaya başladı.

Ana de Armas hayranları dava açmıştı: Fragmanda var filmde yok - 5

FİLM HAKKINDA

Danny Boyle imzalı Yesterday filminde Himesh Patel, birdenbire kendisini Beatles'ı duyan tek kişi olduğu bir dünyada bulur. Patel, olaydan sonra şarkıları dünyaya yeniden tanıtan ve bu sayede ünlü olan müzisyen Jack Malik'i canlandırıyor. 

De Armas'ın potansiyel bir aşk ilişkisi olan Roxane olarak görünmesi gerekiyordu ama sahneler son kurguda filmden çıkarıldı.

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