Ana de Armas hayranları dava açmıştı: Fragmanda var filmde yok

Peter Michael Rosza ve Conor Woulfe adlı iki hayran, filmi kiralamak için 3,99 dolar ödediklerini söyleyerek "Diğer aldatmacaların yanı sıra, Ana de Armas filmde yer almıyor. Gerçekten zarar gördük ve para kaybettik" iddiasında bulundu.

Davacılar, yaşadıkları hayal kırıklığına karşılık olarak Universal'dan 5 milyon dolarlık tazminat talep etti.