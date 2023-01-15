And Just Like That'in 2. sezon sürprizi Aidan Shaw

90’lı yılların sevilen Sex and the City dizisinin devamını konu alan And Just Like That, ikinci sezonuyla yayın hayatına devam edecek.
HBO, başrolünde Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis’in yer aldığı dizinin 2. sezonundan ilk görselleri paylaştı. Fotoğraflardaki sürpriz, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.
John Corbett (Aidan Shaw) ve Sarah Jessica Parker'ın (Carrie Bradshaw) Manhattan sokaklarında elele görüldüğü fotoğraflar, Carrie'nin yıllar sonra yeniden Aidan ile birlikte olduğunu ortaya koyuyor.
Yıllar boyu dizi hayranlarının Mr. Big mi, Aidan mı sorusunu sorduğu Carrie'nin büyük aşkı, mobilya ustası Aidan, ilk kez, Sex and The City'nin 3. sezonunda ekrana gelmişti.
Carrie'nin yıllar boyunca aralıklarla birlikte olduğu Aidan karakteri, And Just Lke That'in ilk sezonunda hayata veda eden Mr. Big'in (Chris Noth) tam tersi bir karakter olarak yazılmıştı.
BÜYÜK BİR HAYRAN KİTLESİ KAZANDI
Dört yakın arkadaşın aşk, kariyer ve arkadaşlık ilişkilerini konu alan Sex and the City, 1998 ve 2004 yılları arasında seyirciyle buluşarak bir fenomen haline geldi. Dizinin başarısını devam ettirmek isteyen iki film ise dizinin hayranlarını çok tatmin etmedi.
Dizinin yapım şirketi Warner Bros. dizi/film platformu HBO Max'te dizinin devamını konu alan And Just Like That'i seyirciyle buluşturarak dizinin hayranlarını sevindirdi. Carrie Bradshaw ve arkadaşlarının gelecekteki hallerini konu alan yeni dizi ise HBO Max orijinal yapımı diziler içinde iyi bir çıkış yaptı.
Ancak bu kez üç yakın arkadaşın hikayesi anlatılıyor. 30'lu yaşlarındaki arkadaşlıktan, hayatın daha da karmaşık bir gerçekliğe ulaştığı 50'li yaşlarındaki Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) ve Charlotte'u (Kristin Davis) anlatan dizinin ilk sezonu Aralık 2021'de yayınlandı.