And Just Like That'in 2. sezon sürprizi Aidan Shaw

90’lı yılların sevilen Sex and the City dizisinin devamını konu alan And Just Like That, ikinci sezonuyla yayın hayatına devam edecek.

HBO, başrolünde Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis’in yer aldığı dizinin 2. sezonundan ilk görselleri paylaştı. Fotoğraflardaki sürpriz, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.