And Just Like That'in 2. sezon sürprizi Aidan Shaw

BÜYÜK BİR HAYRAN KİTLESİ KAZANDI

Dört yakın arkadaşın aşk, kariyer ve arkadaşlık ilişkilerini konu alan Sex and the City, 1998 ve 2004 yılları arasında seyirciyle buluşarak bir fenomen haline geldi. Dizinin başarısını devam ettirmek isteyen iki film ise dizinin hayranlarını çok tatmin etmedi.

Dizinin yapım şirketi Warner Bros. dizi/film platformu HBO Max'te dizinin devamını konu alan And Just Like That'i seyirciyle buluşturarak dizinin hayranlarını sevindirdi. Carrie Bradshaw ve arkadaşlarının gelecekteki hallerini konu alan yeni dizi ise HBO Max orijinal yapımı diziler içinde iyi bir çıkış yaptı.

Ancak bu kez üç yakın arkadaşın hikayesi anlatılıyor. 30'lu yaşlarındaki arkadaşlıktan, hayatın daha da karmaşık bir gerçekliğe ulaştığı 50'li yaşlarındaki Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) ve Charlotte'u (Kristin Davis) anlatan dizinin ilk sezonu Aralık 2021'de yayınlandı.