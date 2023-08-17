Aşk-Memnu uyarlaması "Bihter" filminden yeni görüntüler

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından iki kez ekranlara uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinin hikayesi bu kez de beyazperdeye taşınıyor. Dönem projesi olarak izleyici ile buluşacak olan "Bihter" filminden yeni kareler yayınlandı.

Aşk-Memnu uyarlaması "Bihter" filminden yeni görüntüler - 1

Daha önce iki kez dizi olarak televizyon ekranlarına gelen "Aşk-ı Memnu" şimdi de film oluyor. Dijital bir platformda yayınlanacak olan olan projenin senaryosunu Merve Göntem kaleme alacak.

1975'te TRT'de yayınlanan Aşk-ı Memnu'da Bihter'i Müjde Ar canlandırmıştı. Bihter'e hayata veren ikinci isim ise Beren Saat olmuştu. Bihter'i canlandıracak son isim ise Farah Zeynep Abdullah olacak. Bihter filminde de Farah Zeynep Abdullah'ın partneri Boran Kuzum olacak.

N-LIFE HABERLERİ

Aşk-Memnu uyarlaması "Bihter" filminden yeni görüntüler - 2

Mehmet Binay ve Caner Alper’in yönettiği filmden yeni kareler yayınlandı.

Film, 2023 sonunda dijital platformda yayınlanacak.

Aşk-Memnu uyarlaması "Bihter" filminden yeni görüntüler - 3

Fenomen dizide replikleriyle akıllara kazınan Bihter'in annesi Firdevs karakterine Nebahat Çehre hayat vermişti. Yeni uyarlamada ise Firdevs'e Camdaki Kız dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak.

Aşk-Memnu uyarlaması "Bihter" filminden yeni görüntüler - 4

Sırasıyla önce Itır Esen'in sonra Hazal Kaya'nın hayat verdiği Nihal karakterini bu kez genç oyuncu Helin Kandemir canlandıracak.

İlk uyarlamada Çolpan İlhan'ın, sonrasında Zerrin Tekindor'un hayat verdiği Matmazel karakterine, yeni uyarlamada Ebru Özkan'ın hayat verecek.

Aşk-Memnu uyarlaması "Bihter" filminden yeni görüntüler - 5

FİLMİN KONUSU

Firdevs Hanım’ın küçük kızı Bihter’in hayatı, annesinin hataları ve bu yüzden maruz kaldığı imalı bakışlar tarafından gölgelenmiştir. Görkemini kaybetmiş bir hayat sürmeye pek bir itirazı yokken zengin Adnan Bey’in evlilik teklifini, dönüşmekten korktuğu annesinden kurtulmak için kabul eder. Fakat annesine karşı duyduğu hırs, fark etmeden kendisinin de aynı hataları yapmasına neden olur. Güçlü, para sahibi ve arzulanan bir kadın olmanın ne demek olduğunu keşfettikçe; dönüşeceği hal Bihter’e zor günler yaşatacaktır.

DAHA FAZLA GÖSTER