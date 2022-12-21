Barış Manço Evi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

"BURASI ARTIK HALKIN EVİ"

Açılış konuşmasını yapan Lale Manço, buranın artık halkın evi olduğunu söylerken “Zamanında kimsenin yanaşamadığı süreçte Kadıköy Belediyesi elini taşın altına koydu ve bu hale geldi. Bu da Barış Manço’nun burada sonsuza kadar yaşayacağı anlamına geliyor. Burası artık halka ait bir yer oldu. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğukan Manço ise yaptığı konuşmada “20 senemin geçtiği bu eve her geldiğimde, her buranın kokusunu aldığımda bu koku beni 1985’li yıllarıma götürüyor. Ne mutlu bize ki bugün halen bu ev ayakta ve bugüne kadar 500 bin kişi ziyaret etmiş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.