Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında "Monster" filminin gösterimi yapıldı.
Orijinal adı "Kaibutsu" olan filmi Hirokazu Kore-eda yazıp yönetti. Hirokazu, 2018'de Shoplifters filmiyle Cannes'da ödül kazanmıştı.
Gösterime filmin ekibinin aynı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı.
Sara Sampaio
Viola Davis
İspanyol yönetmen Pedro Almodovar
Japon yönetmen Naomi Kawase
Fransız oyuncu Romain Duris
Japon oyuncular Hiiragi Hinata ve Sakura Ando
Viola Davis ve eşi Julius Tennon
Polonyalı model Anja Rubik
Fransız oyuncu Adele Exarchopoulos
İngiliz oyuncu Araya Hargate
ABD'li aktör Ethan Hawke ve eşi Ryan Shawhughes
Jüri Başkanı John C. Reilly
Japon yönetmen Kore-Eda Hirokazu