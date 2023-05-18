Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası

Cannes Film Festivali'nde Japın filmi "Monster"ın gösterimi yapıldı. Galaya film ekibinin yanı sıra Viola Davis, Pedro Almodovar, Sara Sampaio gibi ünlü isimler katıldı.

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 1

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında "Monster" filminin gösterimi yapıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 2

Orijinal adı "Kaibutsu" olan filmi Hirokazu Kore-eda yazıp yönetti. Hirokazu, 2018'de Shoplifters filmiyle Cannes'da ödül kazanmıştı. 

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 3

Gösterime filmin ekibinin aynı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı.

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 4

Sara Sampaio

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 5

Viola Davis

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 6

İspanyol yönetmen Pedro Almodovar

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 7

Japon yönetmen Naomi Kawase

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 8

Fransız oyuncu Romain Duris

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 9

Japon oyuncular Hiiragi Hinata ve Sakura Ando

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 10

Viola Davis ve eşi Julius Tennon

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 11

Polonyalı model Anja Rubik

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 12

Fransız oyuncu Adele Exarchopoulos

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 13

İngiliz oyuncu Araya Hargate

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 14

ABD'li aktör Ethan Hawke ve eşi Ryan Shawhughes

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 15

Jüri Başkanı John C. Reilly

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 16

Japon yönetmen Kore-Eda Hirokazu

Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 17
Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 18
Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 19
Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 20
Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 21
Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 22
Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 23
Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 24
Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 25
Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 26
Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 27
Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 28
Cannes Film Festivali'nde "Monster" galası - 29
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