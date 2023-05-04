Cannes Film Festivali'nde onur ödülü Michael Douglas’a

78 yaşındaki Michael Douglas, Cannes’a ilk kez 1979 yılında James Bridges’in yönettiği ‘Çin Sendromu‘ filmiyle gelmişti. 1992’de ‘Temel İçgüdü’ ve 1993’te ‘Sonun Başlangıcı” filmleriyle tekrar festivale konuk oldu. En son da, Steven Soderbergh’in 2013 yapımı ‘Şamdanın Ardında’ (Behind the Candelabra) filmi için festivaldeydi.