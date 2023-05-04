Cannes Film Festivali'nde onur ödülü Michael Douglas’a

Birbirinden iddialı filmlerin Altın Palmiye için yarışacağı ve 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde Michael Douglas’a "Altın Palmiye Onur Ödülü" verilecek.
78 yaşındaki oyuncuya, "parlak kariyeri ve sinemayla olan ilişkisi" dolayısıyla verilen ödül, 16 Mayıs'ta yapılacak olan açılış töreninde sunulacak.
78 yaşındaki Michael Douglas, Cannes’a ilk kez 1979 yılında James Bridges’in yönettiği ‘Çin Sendromu‘ filmiyle gelmişti. 1992’de ‘Temel İçgüdü’ ve 1993’te ‘Sonun Başlangıcı” filmleriyle tekrar festivale konuk oldu. En son da, Steven Soderbergh’in 2013 yapımı ‘Şamdanın Ardında’ (Behind the Candelabra) filmi için festivaldeydi.
Douglas ödülle ilgili açıklamasında, “Cesur yaratıcılara, sanatsal cürete ve hikâye anlatımında mükemmelliğe uzun zamandır harika bir platform sağlayan Cannes’da olmak her zaman taze bir nefes olmuştur” dedi.
İki Altın Palmiye ödüllü İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un jüri başkanlığını üstlendiği festivalde, Marvel evreninde Captain Marvel karakterine hayat veren ve "Room" (205) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Brie Larson jüri üyesi olacak.
"There Will Be Blood" ve "Batman" filmleriyle tanınan ABD'li oyuncusu Paul Dano da Cannes Film Festivali'nde jüri üyesi olacak.
Diğer jüri üyeleri ise Faslı yönetmen Maryam Touzani, Fransız oyuncu Denis Ménochet, senarist ve yönetmen Rungano Nyoni, yazar Atiq Rahimi, yönetmen Damián Szifrón ve yönetmen Julia Ducournau olarak açıklandı.