Cannes Film Festivali'nde onur ödülü Michael Douglas’a

"San Fransisko Sokakları", "Temel İçgüdü", "Öldüren Cazibe" gibi filmlerde rol alan usta aktör Michael Douglas, 76. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Onur Ödülü’nü alacak.

Cannes Film Festivali'nde onur ödülü Michael Douglas’a - 1

Birbirinden iddialı filmlerin Altın Palmiye için yarışacağı ve 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde Michael Douglas’a "Altın Palmiye Onur Ödülü"  verilecek.

N-LIFE HABERLERİ

Cannes Film Festivali'nde onur ödülü Michael Douglas’a - 2

PARLAK KARİYERİ VE SİNEMAYLA OLAN İLİŞKİSİ DOLAYISIYLA ÖDÜL ALACAK

78 yaşındaki oyuncuya, "parlak kariyeri ve sinemayla olan ilişkisi" dolayısıyla verilen ödül, 16 Mayıs'ta yapılacak olan açılış töreninde sunulacak.

Cannes Film Festivali'nde onur ödülü Michael Douglas’a - 3

78 yaşındaki Michael Douglas, Cannes’a ilk kez 1979 yılında James Bridges’in yönettiği ‘Çin Sendromu‘ filmiyle gelmişti. 1992’de ‘Temel İçgüdü’ ve 1993’te ‘Sonun Başlangıcı” filmleriyle tekrar festivale konuk oldu. En son da, Steven Soderbergh’in 2013 yapımı ‘Şamdanın Ardında’ (Behind the Candelabra) filmi için festivaldeydi.

Cannes Film Festivali'nde onur ödülü Michael Douglas’a - 4

"CANNES'DA OLMAK HER ZAMAN TAZE BİR NEFES OLMUŞTUR"

Douglas ödülle ilgili açıklamasında, “Cesur yaratıcılara, sanatsal cürete ve hikâye anlatımında mükemmelliğe uzun zamandır harika bir platform sağlayan Cannes’da olmak her zaman taze bir nefes olmuştur” dedi.

Cannes Film Festivali'nde onur ödülü Michael Douglas’a - 5

İki Altın Palmiye ödüllü İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un jüri başkanlığını üstlendiği festivalde,  Marvel evreninde Captain Marvel karakterine hayat veren ve "Room" (205) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Brie Larson jüri üyesi olacak.

Cannes Film Festivali'nde onur ödülü Michael Douglas’a - 6

"There Will Be Blood" ve "Batman" filmleriyle tanınan ABD'li oyuncusu Paul Dano da Cannes Film Festivali'nde jüri üyesi olacak.

Cannes Film Festivali'nde onur ödülü Michael Douglas’a - 7

Diğer jüri üyeleri ise Faslı yönetmen Maryam Touzani, Fransız oyuncu Denis Ménochet, senarist ve yönetmen Rungano Nyoni, yazar Atiq Rahimi, yönetmen Damián Szifrón ve yönetmen Julia Ducournau olarak açıklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER