"Casino Royale" yönetmeni: Daniel Craig yerine Henry Cavill James Bond olabilirdi
Daniel Craig'in ardından yeni James Bond'un kim olacağı hala gizemini korurken Superman rolüyle tanınan Henry Cavill'ın daha önce bu rol için düşünüldüğü ortaya çıktı.
Sean Connery, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi usta oyuncuların hayat verdiği James Bond karakterini kimin canlandıracağı konusu hala gizemini koruyor.
25’inci Bond filmi "No Time to Die"dan sonra yeni Bond'un kim olacağı merak edilirken Superman rolüyle tanınan Henry Cavill'ın daha önce bu rol için seçmelere katıldığı ortaya çıktı.