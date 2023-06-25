"Casino Royale" yönetmeni: Daniel Craig yerine Henry Cavill James Bond olabilirdi

Daniel Craig'in ardından yeni James Bond'un kim olacağı hala gizemini korurken Superman rolüyle tanınan Henry Cavill'ın daha önce bu rol için düşünüldüğü ortaya çıktı.

"Casino Royale" yönetmeni: Daniel Craig yerine Henry Cavill James Bond olabilirdi - 1

Sean Connery, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi usta oyuncuların hayat verdiği James Bond karakterini kimin canlandıracağı konusu hala gizemini koruyor.

25’inci Bond filmi "No Time to Die"dan sonra yeni Bond'un kim olacağı merak edilirken Superman rolüyle tanınan Henry Cavill'ın daha önce bu rol için seçmelere katıldığı ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

"Casino Royale" yönetmeni: Daniel Craig yerine Henry Cavill James Bond olabilirdi - 2

"HENRY HARİKA BİR BOND OLURDU"

Daniel Craig'in başrolde olduğu "Casino Royale" filminin yönetmeni Martin Campbell, "Henry seçmelerde harika görünüyordu. Oyunculuğu inanılmazdı. Bakın, eğer Daniel Craig olmasaydı, Henry harika bir Bond olurdu. Fiziksel olarak da çok iyi görünüyordu, yakışıklıydı. O zamanlar sadece biraz genç görünüyordu" ifadelerini kullandı.

"Casino Royale" yönetmeni: Daniel Craig yerine Henry Cavill James Bond olabilirdi - 3

Yönetmenin bu ifadelerinin ardından Henry Cavill'ın yeni Bond olmak için geç kalıp kalmadığı sorusu akıllara geldi.

Campbell, "Henry şu 40 yaşında, üçüncü filmi yaptığında 50 yaşında olabilir. İnanılmaz bir vücuda sahip, harika bir adam. Seçmelerde çok başarılıydı ama rol için çok gençti" dedi.

"Casino Royale" yönetmeni: Daniel Craig yerine Henry Cavill James Bond olabilirdi - 4

ARAYIŞ SÜYÜYOR

007 rolünü canlandıran Daniel Craig, seriye No Time To Die ile veda etmişti. Şimdi bu rolü kimin üstleneceği merak konusu oldu. Adaylar arasında Bridgerton yıldızı Regé-Jean Page, Tom Hardy ve Aaron Taylor-Johnson yer alıyor.

"Casino Royale" yönetmeni: Daniel Craig yerine Henry Cavill James Bond olabilirdi - 5

ARTIK SUPERMAN OLMAYACAK

DC’nin Sinematik Evreni’ni başlatan Man of Steel filminin kahramanı Superman'i canlandıran Henry Cavill'in geçtiğimiz aylarda gelen yeni film müjdesinin ardından kesin bir şekilde Superman'i bir daha canlandırmayacağı açıklandı.

Cavill, 5 yıl sonra rolüne döneceğini iki ay önce duyurmuş ve hayranlarını sevindirmişti. Ancak bu dönüşün gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı. Cavilll sosyal medya hesabından “Az önce James Gunn ve Peter Safran ile bir toplantı yaptım ve bu üzücü bir haber millet! 'Supermen' olarak geri dönmeyeceğim" açıklamasında bulundu.

"Casino Royale" yönetmeni: Daniel Craig yerine Henry Cavill James Bond olabilirdi - 6

YENİ SUPERMAN KİM OLACAK?

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme adım atıyor. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından ünlü film şirketi yeni projelerini açıklamıştı. DC evrenini başlatacak filmin adının "Superman: Legacy" olacağı ve senaryosunu James Gunn'in kaleme alacağı açıklanmıştı.

Henry Cavill'ın ardından yeni bir Superman arayışına giren yönetmen, bazı oyuncularla kamera testi yaptı. Deadline'ın haberine göre, Superman rolü için 3 isim düşünülüyor: David Corenswet, Tom Brittney ve Nicolas Hoult.

"Mad Max: Fury Road" ve "The Menu" filmleriyle tanınan İngiliz oyuncu Nicolas Hoult'ın hem Superman hem de Lex Luthor için düşünüldüğü belirtiliyor.

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