Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri

Her biri izlenme rekorları kırıp tüm dünyada milyonlarca izleyiciye ulaşan, oyuncularını yıldız mertebesine çıkarıp ne kadar ödül varsa silip süpüren kült yapımlar, en iyiler listesinde.

Hollywood Reporter eleştirmenleri 21. yüzyılın en iyi 50 TV dizisini seçti.



Listenin ilk sırasına “En İyi Drama Dizisi” dalında Emmy Ödülü’nü ilk dört sezonuyla üst üste dört kez kazanan ilk dizi olan “Mad Men” yazdırdı.



1960’lı yıllarda Amerika’daki reklam sektörünü konu alan “Mad Men”, sadece zekice yaratılmış karakterleriyle değil, döneme ait kostüm ve tasarımları otantik bir biçimde yansıtmasıyla da televizyon tarihinin en saygın dizilerinden biri olarak akıllarda yer etmişti.

1999-2007 yılları arasında tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen “The Sopranos”, 21. yüzyılın en iyi dizileri sıralamasında ikinci sırada yer aldı.



New Jersey'deki bir Amerikan-İtalyan mafya ailesinin babası olan Tony Soprano'nun ve Soprano Ailesi'nin diğer fertlerinin hayatlarından kesitler sunan dizi, toplamda 86 bölüm yayınlanmış, 6 sezonluk yolculuğuna 309 adaylık ve 120 ödül sığdırmıştı.



Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri’nde 27 dalda aday olarak Emmy tarihine geçen Jesse Armstrong imzalı “Succession”, eleştirmenler tarafından 21. yüzyılın en iyi 3. dizisi seçildi.

Başrollerinde Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook gibi isimlerin yer aldığı dizi, dördüncü sezonuyla bu yıl ekranlara veda etti.

İşte eleştirmenlere göre 21. yüzyılın en iyi 50 TV dizisi...