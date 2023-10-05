Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri

Amerika'nın prestijli sinema dergisi Hollywood Reporter'ın eleştirmenleri 21. yüzyılın en iyi 50 TV dizisini seçti. Listede ülkemizde de ilgiyle takip edilen birçok yapım var. İşte Mad Men’den The Sopranos’a, Succession’dan Breaking Bad’e en iyi diziler...

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 1

Her biri izlenme rekorları kırıp tüm dünyada milyonlarca izleyiciye ulaşan, oyuncularını yıldız mertebesine çıkarıp ne kadar ödül varsa silip süpüren kült yapımlar, en iyiler listesinde. 

Hollywood Reporter eleştirmenleri 21. yüzyılın en iyi 50 TV dizisini seçti.

Listenin ilk sırasına “En İyi Drama Dizisi” dalında Emmy Ödülü’nü ilk dört sezonuyla üst üste dört kez kazanan ilk dizi olan “Mad Men” yazdırdı.

1960’lı yıllarda Amerika’daki reklam sektörünü konu alan “Mad Men”, sadece zekice yaratılmış karakterleriyle değil, döneme ait kostüm ve tasarımları otantik bir biçimde yansıtmasıyla da televizyon tarihinin en saygın dizilerinden biri olarak akıllarda yer etmişti.

1999-2007 yılları arasında tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen “The Sopranos”, 21. yüzyılın en iyi dizileri sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

New Jersey'deki bir Amerikan-İtalyan mafya ailesinin babası olan Tony Soprano'nun ve Soprano Ailesi'nin diğer fertlerinin hayatlarından kesitler sunan dizi, toplamda 86 bölüm yayınlanmış, 6 sezonluk yolculuğuna 309 adaylık ve 120 ödül sığdırmıştı.

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri’nde 27 dalda aday olarak Emmy tarihine geçen Jesse Armstrong imzalı “Succession”, eleştirmenler tarafından 21. yüzyılın en iyi 3. dizisi seçildi. 

Başrollerinde Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook gibi isimlerin yer aldığı dizi, dördüncü sezonuyla bu yıl ekranlara veda etti.

İşte eleştirmenlere göre 21. yüzyılın en iyi 50 TV dizisi...

N-LIFE HABERLERİ

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 2

50. Sex and the City (1998-2004)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 3

49. Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 4

48. South Side (2019-2022)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 5

47. Vida (2018-2020)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 6

46. The Underground Railroad (2021)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 7

45. The Crown (2016-devam ediyor)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 8

44. The Leftovers (2014-2017)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 9

43. Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013-2018)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 10

42. Station Eleven (2021)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 11

41. Beef (2023)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 12

40. Insecure (2016-2021)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 13

39. The Deuce (2017-2019)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 14

38. Band of Brothers (2001)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 15

37. Crazy Ex-Girlfriend (2015-2018)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 16

36. The Shield (2002-2008)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 17

35. Chernobyl (2019)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 18

34. Jane the Virgin (2014-2019)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 19

33. Orange Is the New Black (2013-2019)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 20

32. Veep (2012-2019)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 21

31. Fleabag (2016-2019)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 22

30. Game of Thrones (2011-2019)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 23

29. Broad City (2014-2019)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 24

28. How To With John Wilson (2020-2023) 

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 25

27. Parks and Recreation (2009-2015)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 26

26. Battlestar Galactica (2003-2009)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 27

25. Review (2014-2017)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 28

24. I May Destroy You (2020)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 29

23. Survivor (2000-devam ediyor)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 30

22. Better Things (2016-2022)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 31

21. Deadwood (2004-2006)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 32

20. Peep Show (2003-2015)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 33

19. Rectify (2013-2016)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 34

18. Friday Night Lights (2006-2011)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 35

17. Halt and Catch Fire (2014-2017)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 36

16. Breaking Bad (2008-2013)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 37

15. Atlanta (2016-2022)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 38

14. Enlightened (2011-2013)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 39

13. 30 for 30 (2009-devam ediyor)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 40

12. The Americans (2013-2018)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 41

11. The Daily Show (1996-devam ediyor)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 42

10. BoJack Horseman (2014-2020)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 43

9. Freaks and Geeks (1999-2000)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 44

8. Girls (2012-2017)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 45

7. Better Call Saul (2015-2022)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 46

6. Reservation Dogs (2021-2023)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 47

5. The Wire (2002-2008)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 48

4. 30 Rock (2006-2013)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 49

3. Succession (2018-2023)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 50

2. The Sopranos (1999-2007)

Eleştirmenler seçti: 21. yüzyılın en iyi dizileri - 51

1. Mad Men (2007-2015)

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