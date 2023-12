Filmle birlikte kitap da gündemde: Ferrari zorba bir çapkındı

Michael Mann'in cuma günü vizyona giren "Ferrari" filminde Adam Driver, eski yarış arabası sürücüsü ve dünyanın en tanınmış otomobil şirketlerinden birinin kurucusu Enzo Ferrari rolünü üstleniyor. Filmin başrollerinde ayrıca Penélope Cruz, Shailene Woodley ve Patrick Dempsey yer alıyor.



Gazeteci Brock Yates'in 1991 tarihli biyografisi "Enzo Ferrari: The Man and the Machine"e dayanan film, kişisel ve mesleki trajedilerle karşı karşıya kalan kurucunun hayatındaki çalkantılı bir döneme odaklanıyor. Adam Driver'ın canlandırdığı Ferrari karakterinin arkasındaki gerçek hikaye, filmle birlikte bir kez daha gündeme geldi. Kitap da filmle birlikte yeniden yayımlandı.