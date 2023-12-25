Filmle birlikte kitap da gündemde: Ferrari zorba bir çapkındı

Kitaba göre 1898'de dünyaya gelen Enzo Ferrari, 1916'da hem babasını hem de ağabeyini grip hastalığından kaybedince trajediyle çok küçük yaşlarda tanışmış oluyor. 1919'da başladığı yarış sürücülüğünden 1931'de emekli oluyor, 1939'da kendi adıyla yarış arabası markasını çıkarıyor.



Ferrari filmi, Enzo'nun hayatında özellikle zor bir yıl olan 1957'de geçiyor. Sürücüleri yarış pistinde Ferrari araçlarıyla başarı elde etse de ekip birçok trajediyle de karşılaşıyor. 1955'te sürücü Alberto Ascari, Ferrari arabayı kullanırken ölüyor. Üç sürücü Eugenio Castellotti, Luigi Musso ve Peter Collins de 1957 ile 1958 yılları arasında Ferrari Formula 1 arabalarını kullanırken hayatını kaybediyor.