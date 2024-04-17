Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmine geri sayım başladı
Başrolünde Anya Taylor-Joy'un yer aldığı Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmi Cannes film Festivali'nde gösterilecek. Merakla beklenen film, 24 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak.
Mad Max: Fury Road efsanesine bir yenisi daha ekleniyor. Furiosa'nın gençliğini anlatacak olan Furiosa: Bir Mad Max Destanı, dünya prömiyerini Cannes'da yapacak.
George Miller’ın yine yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Charlize Theron'ın gençliğini Anya Taylor-Joy canlandırıyor. Film, 24 Mayıs'ta vizyona girecek.