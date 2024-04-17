Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmine geri sayım başladı

Başrolünde Anya Taylor-Joy'un yer aldığı Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmi Cannes film Festivali'nde gösterilecek. Merakla beklenen film, 24 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmine geri sayım başladı - 1

Mad Max: Fury Road efsanesine bir yenisi daha ekleniyor. Furiosa'nın gençliğini anlatacak olan Furiosa: Bir Mad Max Destanı, dünya prömiyerini Cannes'da yapacak.

George Miller’ın yine yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Charlize Theron'ın gençliğini Anya Taylor-Joy canlandırıyor. Film,  24 Mayıs'ta vizyona girecek.

N-LIFE HABERLERİ

Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmine geri sayım başladı - 2

Mad Max: Fury Road filmi 9 yıl önce Cannes'da gösterilmişti. 

Barbie yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanı olacağı festival, 17-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmine geri sayım başladı - 3

6 Oscar ödülü Mad Max: Fury Road'un öncesini anlatan “Furiosa: Bir Mad Max Destanı” seyirci ile buluşmak için gün sayarken, filmin yeni posteri yayınlandı.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmine geri sayım başladı - 4

FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI KONUSU

George Miller'ın bir kez daha yönetmen koltuğuna geçtiği filmde Anya Taylor-Joy, Charlize Theron'un "Mad Max: Fury Road" filmindeki Furiosa karakterinin daha genç bir versiyonunu canlandırıyor.

Dünya çökerken genç Furiosa Nice Annelerin Yeşil Diyarı’ndan kaçırılır ve Savaş Lordu Dementus liderliğindeki büyük bir Motorcu Sürüsü'nün eline düşer. Çorak Topraklar'da ilerlerken Ölümsüz Joe'nun başkanlık ettiği Kale'ye gelirler. İki diktatör egemenlik için savaşır. Bu sırada Furiosa eve dönüş yolunu bulmak için çabalarken birçok sınavdan sağ çıkmak zorundadır.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmine geri sayım başladı - 5

Başrolünde Taylor-Joy'un yer aldığı filmde Hemsworth'un yanı sıra Alyla Browne ve Tom Burke de rol alıyor. Filminin yapımcılığını Miller ve Doug Mitchell üstleniyor.

Senaryoyu "Mad Max: Fury Road"un ortak yazarı Nico Lathouris’le birlikte kaleme alan Miller'ın, kamera arkasındaki yaratıcı ekibinde birinci yönetmen yardımcısı PJ Voeten ve ikinci ekip yönetmeni ve dublör koordinatörü Guy Norris, görüntü yönetmeni Simon Duggan, besteci Tom Holkenborg, ses tasarımcısı Robert Mackenzie, kurgucu Eliot Knapman, görsel efektler sorumlusu Andrew Jackson ve renk uzmanı Eric Whipp yer alıyor.

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