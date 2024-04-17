Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmine geri sayım başladı

FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI KONUSU

George Miller'ın bir kez daha yönetmen koltuğuna geçtiği filmde Anya Taylor-Joy, Charlize Theron'un "Mad Max: Fury Road" filmindeki Furiosa karakterinin daha genç bir versiyonunu canlandırıyor.

Dünya çökerken genç Furiosa Nice Annelerin Yeşil Diyarı’ndan kaçırılır ve Savaş Lordu Dementus liderliğindeki büyük bir Motorcu Sürüsü'nün eline düşer. Çorak Topraklar'da ilerlerken Ölümsüz Joe'nun başkanlık ettiği Kale'ye gelirler. İki diktatör egemenlik için savaşır. Bu sırada Furiosa eve dönüş yolunu bulmak için çabalarken birçok sınavdan sağ çıkmak zorundadır.