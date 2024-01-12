Gerçekliği tartışma konusu olan biyografik filmler

A BEAUTIFUL MIND

Şizofreni ve akıl hastalığı gibi rahatsızlıkları bir filmde "görsel olarak" yansıtmak zor bir şey Bu nedenle John Nash'in zihinsel durumu "görsel halüsinasyonlarla" hiç deneyimlemediği bir şekilde süslendi.

Gerçeği tam olarak yansıtmasa da bu en azından hastalığı sinema diline uyarlama açısından anlaşılabilir bir durum. Ancak daha az anlaşılır olan şey Nash ile bir zamanlar matematik bölümü pikniğinde yere fırlatıp ayağıyla boynuna bastırarak şiddet uyguladığı eşi Alicia Larde arasındaki yüceltilmiş aşk.

Başka bir deyişle film, Nash'in muzdarip olduğu akıl hastalığını alıp çok daha kahraman dostu hale getirerek süreçteki her türlü ahlaki belirsizliği etkili bir şekilde ortadan kaldırdı.