Haftanın filmleri (2 Aralık 2022)

Vahşi Gece

Tommy Wirkola'nın yönetmenliğini üstlendiği Vahşi Gece'nin başrollerini David Harbour, John Leguizamo ve Beverly D'Angelo paylaştı.

Gerilim, aksiyon ve komedi unsurlarını bir arada barındıran filmin konusu özetle şöyle:

"Bir grup paralı asker, Noel akşamı zengin bir ailenin evine girip içerideki herkesi rehin aldığında sürpriz bir dövüşçünün, Noel Baba'nın da orada olacağına hazırlıklı değildir ve Noel Baba, onlara neden bir aziz olmadığını göstermek üzeredir."