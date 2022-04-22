Haftanın Filmleri (22 Nisan 2022)

Kuluçka

Hırslı ve takıntılı annesini tatmin etmek için umutsuzca çabalayan genç bir kızın yaşadıklarını konu alan Kuluçka filminde, genç kız bir gün ormanda tuhaf bir yumurta bulur. Kız, yumurtayı sıcak tutarak, çatlayana kadar odasında saklar ancak yumurtanın içinden çıkan şey onun hayatını derinden etkileyecektir.