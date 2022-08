House of the Dragon'a yoğun ilgi platformu çökertti

HBO (The Hollywood Reporter'a göre), "Milyonlarca HBO Max abonesi, House of the Dragon'ı bu akşam başarıyla izledi" dedi.



Fire TV cihazları üstünden bağlanmaya çalışan kullanıcıların küçük bir kısmının sorunlar yaşadığının farkındayız ve etkilenen kullanıcılar için bu sorunu gidermeye çalışıyoruz.

Platform ayrıca kesintinin en az 3 bin izleyiciyi etkilediğini öne sürdüğünü belirtti.