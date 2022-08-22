House of the Dragon'a yoğun ilgi platformu çökertti

Haberler | 22.08.2022 - 17:41
Binlerce HBO Max izleyicisi, 21 Ağustos Pazar gecesi Amazon'un Fire TV cihazındaki uygulamanın çökmesiyle hayal kırıklığına uğradı.
Merakla beklenen Game of Thrones spinoff'u, ABD'de HBO'da gösterime girdi ve aynı anda HBO Max'te de yayımlanmaya başladı. Dizi, Birleşik Krallık'ta Sky ve NOW üzerinden izlenebiliyor.
Independent'in haberine göre, dizi yayımlandıktan kısa bir süre sonra bazı hayranlar Twitter'da uygulamanın çöktüğünü ve diziyi izleyemediklerini paylaştı.
Teknik arızanın, prömiyeri izlemeye çalışan yüksek kullanıcı sayısıyla ilgili olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan HBO yaptığı açıklamada, sorunun uygulamayı Fire TV cihazlarında kullanan kullanıcıların "yalnızca küçük bir bölümünü" etkilediğini öne sürdü.
HBO (The Hollywood Reporter'a göre), "Milyonlarca HBO Max abonesi, House of the Dragon'ı bu akşam başarıyla izledi" dedi.
Fire TV cihazları üstünden bağlanmaya çalışan kullanıcıların küçük bir kısmının sorunlar yaşadığının farkındayız ve etkilenen kullanıcılar için bu sorunu gidermeye çalışıyoruz.
Platform ayrıca kesintinin en az 3 bin izleyiciyi etkilediğini öne sürdüğünü belirtti.
House of Dragon, Targaryen hanedanlığının kendi içerisindeki taht mücadelesini ve bir yandan da Demir Taht üzerindeki iddialarını korumaya çalışmasını konu alıyor.