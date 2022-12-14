IMDB 2022 yılının en popüler dizilerini açıkladı

4. The Lord of the Rings: The Rings of Power

J.R.R. Tolkien'in romanlarından esinlenen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinde Orta Dünya'nın İkinci Çağı'na odaklanıyor ve Hobbit veya Yüzüklerin Efendisi filmlerinden binlerce yıl öncesinde yaşananlara odaklanıyor. Göreceli bir barış döneminden başlanan dizide, Dumanlı Dağlar'ın en karanlık derinliklerinden Lindon'un görkemli ormanlarına, ada krallığı Numenor'dan, haritanın en uzak noktalarına kadar tüm bu diyarların ve karakterlerin yarattığı destan anlatılıyor.