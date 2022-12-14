IMDB 2022 yılının en popüler dizilerini açıkladı

'Inventing Anna' dizisi, New York sosyetesinin kalbini çalarken aynı zamanda paralarını da çalan Instagram efsanesi 'Alman mirasyedi' Anna Delvey Sorokin'in gerçek hikayesini anlatıyor.
Dizi, Chicago banliyösünde yaşayan sıradan bir ailenin, aile babası Marty Byrde'ın Finans ve Danışmanlık Şirketi'nin Meksika'nın en büyük ikinci uyuşturucu kartelinin para aklama işine karışmasının ve işlerin sarpa sarmasının ardından, ailesini korumak adına eşi Wendy ve Charlotte ile Jonah adındaki iki ergen çocuğuyla, Ozark Platosu olarak bilinen Güney Missouri'ye taşınmasının hikayesini anlatıyor.
Neil Gaiman'ın çok sevilen çizgi roman serisinden uyarlanan dizi Düşler Kralı Morpheus'u takip ediyor. Morpheus, uzun süren bir tutsaklığın ardından gücünü kazanmak için harekete geçiyor.
'Moon Knight' dizisi, aynı adı taşıyan Marvel Comics karakterine dayanıyor. Mısır'da ölüme terk edildilten sonra Ay Tanrısı'nın himayesine giren Marc Spector, Khonsu adındaki bu Tanrı'nın dünyadaki temsilcisi olur.
Garth Ennis ile Darick Robertson'ın aynı isimli çizgi romanından uyarlanan dizi, güçlerini suistimal eden süper kahramanlara karşı savaşan The Boys isimli bir ekibi konu alıyor.
Bir grup Amerikalı gencin çetrefilli hayatlarını, romantik birlikteliklerini ve arkadaşlık ilişkilerini anlatan dizi, 17 yaşındaki Rue'nun hikayesine odaklanıyor.
J.R.R. Tolkien'in romanlarından esinlenen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinde Orta Dünya'nın İkinci Çağı'na odaklanıyor ve Hobbit veya Yüzüklerin Efendisi filmlerinden binlerce yıl öncesinde yaşananlara odaklanıyor. Göreceli bir barış döneminden başlanan dizide, Dumanlı Dağlar'ın en karanlık derinliklerinden Lindon'un görkemli ormanlarına, ada krallığı Numenor'dan, haritanın en uzak noktalarına kadar tüm bu diyarların ve karakterlerin yarattığı destan anlatılıyor.
Breaking Bad'in öncesini anlatan dizide, ufak çaplı avukat Jimmy McGill'in (Bob Odenkirk) düzenbaz avukat Saul Goodman'a dönüşmesi konu ediliyor.
'Game Of Thrones' dizisinin spin-off projesi olan House of the Dragon, Targaryen Hanesi'nin hikayesini konu ediyor. Dizi, George R. R. Martin'in Fire & Blood kitabından uyarlandı.
Fantastik gerilim türündeki Stranger Things dizisi, kayıp bir çocuğun aranması sırasında yaşanan ilginç olayları konu alıyor. Dizi 4. sezonunda bazı gizemli olayların çözülmesiyle birlikte yılın en popüler yapımları arasına girmeyi başardı.