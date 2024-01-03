IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var

56. Gibi 9.0

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı, senaristliğini Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in üstlendiği 2021 yılında başlayan ve halen devam eden dizi en iyi 100 dizi listesine 56. sırada yer alıyor.