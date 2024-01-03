IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var

Sinema veri tabanı IMDb tüm zamanların en iyi dizilerini listeledi. İşte seyirci ve kullanıcıların oylarıyla belirlenen tüm zamanların en iyi 100 dizisi ve aldıkları puanlar...

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 1

100. Invincible 8.7

N-LIFE HABERLERİ

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 2

99. One Punch Man: Wanpanman 8.7

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 3

98. House M.D.  8.7

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 4

97. Arrested Development 8.7

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 5

96. The Simpsons 8.7

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 6

95.Downton Abbey 8.7

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 7

94. The Shield 8.7

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 8

93. Battlestar Galactica 8.7

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 9

92. Bleach: Sennen Kessen-hen 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 10

91.  Fleabag 8.7

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 11

90. The Boys 8.7

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 12

89. Dark 8.7

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 13

88. Panchayat 8.9

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 14

87. Steins;Gate 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 15

86. Gullak 9.1

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 16

85. Oz 8.7

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 17

84. Rome 8.7

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 18

83. Peaky Blinders 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 19

82. Vinland Saga 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 20

81. Six Feet Under 8.7

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 21

80.Kota Factory 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 22

79. Ted Lasso 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 23

78.  Over the Garden Wall 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 24

77. South Park 8.7

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 25

76.  Blue Eye Samurai 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 26

75. The Last of Us 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 27

74. I, Claudius 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 28

73. Black Mirror 8.7

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 29

72. Dragon Ball Z: Doragon bôru zetto 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 30

71.  Chappelle's Show 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 31

70. Narcos 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 32

69. Dragon Ball Z 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 33

68. Twin Peaks 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 34

67.  Blackadder Goes Forth 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 35

66. Freaks and Geeks 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 36

65.  Pride and Prejudice 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 37

64. Leyla ile Mecnun 9.1

Burak Aksak'ın yazdığı Onur Ünlü'nün yönettiği 2011-2013 yılları arasında yayınlan Leyla ile Mecnun "IMDb'ye göre En iyi 100 dizi" listesinde 64. sırada yer alıyor.

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 38

63. BoJack Horseman 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 39

62. Fawlty Towers 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 40

61. One Piece: Wan pîsu 8.9

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 41

60. Das Boot 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 42

59. Curb Your Enthusiasm 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 43

58. The West Wing 8.9

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 44

57. Monty Python's Flying Circus 8.8

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 45

56.  Gibi 9.0 

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı, senaristliğini Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in üstlendiği 2021 yılında başlayan ve halen devam eden dizi en iyi 100 dizi listesine 56. sırada yer alıyor.

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 46

55. It's Always Sunny in Philadelphia  8.8  

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 47

54.  TVF Pitchers 9.1

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 48

53. Taskmaster 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 49

52.  Africa 8.9

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 50

51. Friends 8.9

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 51

50.  Succession 8.9

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 52

49. Apocalypse: La 2eme guerre mondiale 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 53

48. When They See Us 8.9

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 54

47. Last Week Tonight with John Oliver 8.9

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 55

46. Nathan for You 8.9

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 56

45. Gravity Falls 8.9

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 57

44. Kaubôi bibappu: Cowboy Bebop 8.9

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 58

43.  Fargo 8.9

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 59

42. Şahsiyet 9.0

2018 yapımı polisiye ve dram türündeki Şahsiyet "En iyi 100 dizi" listesine 42. sıradan giriyor.

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın, senaristliğini Hakan Günday'ın yaptığı dizinin başrollerinde Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 60

41. Dekalog 8.9

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 61

40. The Beatles: Get Back 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 62

39. Seinfeld 8.9

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 63

38. True Detective  8.9

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 64

37.  The Civil War 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 65

36. Hunter x Hunter 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 66

35. Only Fools and Horses.... 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 67

34. Death Note: Desu nôto 8.9

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 68

33.  Clarkson's Farm 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 69

32. Frozen Planet 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 70

31.  Firefly 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 71

30.  Human Planet 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 72

29.  Better Call Saul 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 73

28. The Blue Planet 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 74

27. Arcane: League of Legends 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 75

26. The Office 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 76

25. Scam 1992: The Harshad Mehta Story 9.3

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 77

24. Shingeki no Kyojin 9.1

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 78

23. Batman: The Animated Series 9.0

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 79

22. The Vietnam War 9.1

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 80

21. Sherlock 9.1

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 81

20. The Twilight Zone 9.1

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 82

19. Life 9.1

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 83

18. The Last Dance 9.1

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 84

17. Hagane no renkinjutsushi 9.1

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 85

16.  Rick and Morty 9.1

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 86

15. Bluey 9.4

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 87

14. The World at War 9.2

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 88

13. Game of Thrones 9.2

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 89

12. Our Planet 9.3

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 90

11. Cosmos 9.3

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 91

10. Cosmos: A Spacetime Odyssey 9.3

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 92

9. The Sopranos 9.2

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 93

8. Blue Planet II 9.3

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 94

7. Avatar: The Last Airbender 9.3

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 95

6. The Wire 9.3

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 96

5. Chernobyl 9.3

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 97

4. Band of Brothers 9.4

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 98

3. Planet Earth 9.4

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 99

2. Planet Earth II 9.5

IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var - 100

1. Breaking Bad 9.5 

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