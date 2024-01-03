IMDb'ye göre en iyi 100 dizi: Listede 3 Türk dizisi var

Burak Aksak'ın yazdığı Onur Ünlü'nün yönettiği 2011-2013 yılları arasında yayınlan Leyla ile Mecnun "IMDb'ye göre En iyi 100 dizi" listesinde 64. sırada yer alıyor.
Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı, senaristliğini Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in üstlendiği 2021 yılında başlayan ve halen devam eden dizi en iyi 100 dizi listesine 56. sırada yer alıyor.
2018 yapımı polisiye ve dram türündeki Şahsiyet "En iyi 100 dizi" listesine 42. sıradan giriyor.
Yönetmenliğini Onur Saylak'ın, senaristliğini Hakan Günday'ın yaptığı dizinin başrollerinde Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.