İngiltere’nin en zengin sanatçısı Damien Hirst milyonlarca dolar değerindeki sanat eserini ateşe verdi

İngiltere’nin 'en zengin sanatçısı' olarak bilinen Damien Hirst, NFT versiyonlarını satışa çıkardığı sanat eserlerini ateşe verdi.
Yeni çıkardığı koleksiyonunu hem NFT hem de fiziksel satışa sunduğunu söyleyen Hirst, sanat eserlerinin NFT versiyonlarını satın alanlara, orijinal versiyonunu yakacağını söyledi.
57 yaşındaki sanatçı ateşe dayanıklı bir tulum ve eldiven giyerek Londra’daki Newport Street Gallery’de eserlerini ateşe attı. Hirst, bu anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı.
İçinde 10 bin eserin bulunduğu ‘The Currency’ adındaki koleksiyonun çalışmaları 6 yıl önce başlamıştı. Sanatçı, eserlerini satmak yerine saklamayı tercih etti ve alıcılara isterlerse NFT versiyonlarını satın alabileceklerini açıkladı.
Yakılan sanat eserlerinin yaklaşık 10 milyon dolar değerinde olduğu biliniyor.
Yaptığı sanat eserlerini kendi elleriyle ateşe atan sanatçı “Beklediğimden daha iyi hissettiriyor” dedi.
Hirst, ‘renkli noktalardan’ oluşan sanat eserleriyle biliniyor. Ekim sonuna kadar daha binlece eserin küle dönüşeceği belirtildi.