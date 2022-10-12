İngiltere’nin en zengin sanatçısı Damien Hirst milyonlarca dolar değerindeki sanat eserini ateşe verdi

Ünlü İngiliz sanatçı Damien Hirst, milyonlarca dolar değerindeki sanat eserini kendi elleriyle yaktı.

İngiltere’nin en zengin sanatçısı Damien Hirst milyonlarca dolar değerindeki sanat eserini ateşe verdi - 1

İngiltere’nin 'en zengin sanatçısı' olarak bilinen Damien Hirst, NFT versiyonlarını satışa çıkardığı sanat eserlerini ateşe verdi.

İngiltere’nin en zengin sanatçısı Damien Hirst milyonlarca dolar değerindeki sanat eserini ateşe verdi - 2

İSTER NFT İSTER ORİJİNALİ

Yeni çıkardığı koleksiyonunu hem NFT hem de fiziksel satışa sunduğunu söyleyen Hirst, sanat eserlerinin NFT versiyonlarını satın alanlara, orijinal versiyonunu yakacağını söyledi.

İngiltere’nin en zengin sanatçısı Damien Hirst milyonlarca dolar değerindeki sanat eserini ateşe verdi - 3

57 yaşındaki sanatçı ateşe dayanıklı bir tulum ve eldiven giyerek Londra’daki Newport Street Gallery’de eserlerini ateşe attı. Hirst, bu anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı.

İngiltere’nin en zengin sanatçısı Damien Hirst milyonlarca dolar değerindeki sanat eserini ateşe verdi - 4

10 BİN ESERİ SAKLADI

İçinde 10 bin eserin bulunduğu ‘The Currency’ adındaki koleksiyonun çalışmaları 6 yıl önce başlamıştı. Sanatçı, eserlerini satmak yerine saklamayı tercih etti ve alıcılara isterlerse NFT versiyonlarını satın alabileceklerini açıkladı.

Yakılan sanat eserlerinin yaklaşık 10 milyon dolar değerinde olduğu biliniyor.

İngiltere’nin en zengin sanatçısı Damien Hirst milyonlarca dolar değerindeki sanat eserini ateşe verdi - 5

Yaptığı sanat eserlerini kendi elleriyle ateşe atan sanatçı “Beklediğimden daha iyi hissettiriyor” dedi.

İngiltere’nin en zengin sanatçısı Damien Hirst milyonlarca dolar değerindeki sanat eserini ateşe verdi - 6

Hirst, ‘renkli noktalardan’ oluşan sanat eserleriyle biliniyor. Ekim sonuna kadar daha binlece eserin küle dönüşeceği belirtildi.

N-LIFE HABERLERİ

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