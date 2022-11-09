İtalya'da 2 bin 300 yıllık bronz heykeller keşfedildi

Milattan önce 2. yüzyıl ile milattan sonra 1. yüzyıl arasındaki döneme ait olduğu belirtilen eserler arasında Yunan ve Roma mitolojisinde güneş ve kehanet tanrısı Apollon ve tıp tanrısı Asklepios'un kızı Hygieia'nın heykelleriyle bazı imparator heykellerinin olduğu ifade edildi.