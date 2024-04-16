Johnny Depp'i o film hayata döndürdü
Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası sonrası Depp, kariyerine "Jeanne du Barry" filmiyle dönüş yapmıştı. Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat veren Depp, bu rolün kendisi için öneminden bahsetti.
Eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası ile bir dönem gündemden düşmeyen ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp, Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat verdiği "Jeanne du Barry" filmi ile sinemaya görkemli bir dönüş yapmıştı.