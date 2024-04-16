Johnny Depp'i o film hayata döndürdü

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası sonrası Depp, kariyerine "Jeanne du Barry" filmiyle dönüş yapmıştı. Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat veren Depp, bu rolün kendisi için öneminden bahsetti.

Johnny Depp'i o film hayata döndürdü - 1

Eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası ile bir dönem gündemden düşmeyen ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp, Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat verdiği "Jeanne du Barry" filmi ile sinemaya görkemli bir dönüş yapmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Johnny Depp'i o film hayata döndürdü - 2

"ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Depp, geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan film hakkında konuştu.

Depp "Rol bana teklif edildiği için kendimi çok şanslı hissediyorum. Garip bir şekilde şanslıyım" dedi.

Johnny Depp'i o film hayata döndürdü - 3

Aktör sözlerine şöye devam etti:

"Bu rolü canlandırmam bana hiç mantıklı gelmemişti. Yönetmeni vazgeçirmeye çalıştım. Ama beni duymuyordu ve beni filmine alacak kadar büyük bir cesaret gösterdi."

Depp'in kariyerine dönüş filmi Cannes Film Festivali'nde 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.

Johnny Depp'i o film hayata döndürdü - 4

SAÇINDAN TUTUP TÜKÜRDÜ

Filmde aynı zamanda rol alan yönetmen Maiwenn Le Besco geçtiğimiz yıl bazı suçlamalarla gündeme geldi. Filmin yönetmeni, bir gazeteciye fiziksel saldırıda bulunmakla suçlandı. Medipart dergisinden Frnasız gazeteci Edwy Plenel'e bir restoranda saldırdığı belirtilen yönetmen, yerinden kalkıp Plenel'in saçından tutup yüzüne tükürdü ve hiçbir şey söylemeden restoranı terk etti.

Maiwenn, konuk olduğu Fransız talk show Quotidien’e bu olayın yaşandığını söyledi. Yönetmen gazeteciye tükürüp tükürmediği sorulduğunda, “Ona saldırdığımı doğruluyor muyum?” dedi ve uzun bir sessizlikten sonra “Evet” diye itiraf etti.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ünlü yönetmen ve oyuncu, Fransız gazeteciye tükürdüğü için 400 euro para cezasına çarptırıldı. Yönetmenin Plenel'e sembolik olarak 1 euro, Mediapart dergisine ise 1500 euro ödemesine karar verildi.

Johnny Depp'i o film hayata döndürdü - 5

SERİNİN KADERİ BELLİ OLDU

Ünlü aktör Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile karalama davası sürerken Karayip Korsanları'nın yeni filminden kovulduğu açıklanmıştı.

Davanın Depp'in lehine bitmesinin ardından Disney'in ünlü isme ulaştığı ve Karayip Korsanları'nın devam filmi için harekete geçildiği ortaya çıkmıştı. Ancak Johnny Depp'in avukatı, oyuncunun seriye geri döneceği iddialarını yalanlamıştı.

Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, yeni Karayip Korsanları filminin "reboot" olacağını söyledi.

Yeni oyuncu kadrosu ve yepyeni bir senaryo ile çekilen altıncı Karayip Korsanları, aynı evrende geçse de yepyeni bir film olacak.

Johnny Depp'i o film hayata döndürdü - 6

DEPP DÖNECEK Mİ?

Yapımcı "Karayip Korsanları'nı yeniden çekeceğiz. Böylesi daha kolay çünkü bazı oyuncuların seriye dönmesini beklemek zorunda değilsiniz" dedi.

Yapımcının bu açıklaması her ne kadar Johnny Depp'in seriye dönmeyeceğini işaret etse de oyuncu, hayranlarına her zaman sürpriz yapabilir.

Johnny Depp'i o film hayata döndürdü - 7

"Reboot" yapımlarda oyuncu kadrosu yenilense de orijinal yapımın yıldızları, yeni çekilen filmlerdeki bazı sahnelerde rol alarak sinemaseverlere sürpriz yapabiliyor.

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