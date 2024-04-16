Johnny Depp'i o film hayata döndürdü

SAÇINDAN TUTUP TÜKÜRDÜ

Filmde aynı zamanda rol alan yönetmen Maiwenn Le Besco geçtiğimiz yıl bazı suçlamalarla gündeme geldi. Filmin yönetmeni, bir gazeteciye fiziksel saldırıda bulunmakla suçlandı. Medipart dergisinden Frnasız gazeteci Edwy Plenel'e bir restoranda saldırdığı belirtilen yönetmen, yerinden kalkıp Plenel'in saçından tutup yüzüne tükürdü ve hiçbir şey söylemeden restoranı terk etti.

Maiwenn, konuk olduğu Fransız talk show Quotidien’e bu olayın yaşandığını söyledi. Yönetmen gazeteciye tükürüp tükürmediği sorulduğunda, “Ona saldırdığımı doğruluyor muyum?” dedi ve uzun bir sessizlikten sonra “Evet” diye itiraf etti.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ünlü yönetmen ve oyuncu, Fransız gazeteciye tükürdüğü için 400 euro para cezasına çarptırıldı. Yönetmenin Plenel'e sembolik olarak 1 euro, Mediapart dergisine ise 1500 euro ödemesine karar verildi.