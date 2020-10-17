Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem

Babasının 18 aylıkken terk ettiği Marshall Bruce Mathers sahne adıyla Eminem, annesi ile birlikte Detroit'te küçük bir karavanda başladığı yaşam mücadelesinin sonunda Akademi ve Grammy ödüllü dünya çapında bir rapçi olmayı başardı. Dünyadaki ilk ve tek beyaz rapçinin 50. doğum gününde hakkında merak edilenleri ve bilinmeyenleri derledik...

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 1

Eminem, yani gerçek adıyla Marshall Bruce Mathers, bugün (17 Ekim) 50. yaşını kutluyor. İşte rap müziğinin kralı hakkında ilginç bilgiler...

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 2

Annesi ve babası Daddy Warbucks adlı müzik grubunun en iyi üyeleriydi. Eminem’in müzik yeteneğinin genetik olduğu düşünülüyor.

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 3

Marshall Bruce Mathers kötü aile şartlarıyla büyüyen ve bu aile şartları onun pskolojisinin bozulmasına neden olan bir karaktere sahiptir. Babası, Marshall'ı ve ailesini henüz 18 aylıkken terkedip gitmiştir. Annesi ile birlikte Detroit'te küçük bir karavanda verdiği yaşam mücadelesi onun dünyanın en iyi rapçilerinden birisi olmasını engellemedi.

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 4

Okulu hep astığı için hocasından dayak yedi ve 10 gün komada kaldı.

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 5

İlk rap şarkısını (’m Bad) yazdığında sadece 14’ündeydi. Eserini LL Coll J’s grubuna sattı.

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 6

Sigara kullanmayan Eminem "Sigara içen insanları çaresiz buluyorum" diyor.

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 7

Detroit'in 5 büyük rapçisini müzik dünyasına kazandıran Eminem kendisiyle birlikte 6 kişiden oluşan grubun adının D12 olmasını şöyle açıklıyor 'Çünkü hepimiz çift kişilikliyiz'.

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 8

Eminem aslında hipermetrop olduğu için gözlük takar.

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 9

Eminem Detroit Pistons takımını destekler ve büyük bir hayranıdır.

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 10

Eminem banana (muz) kelimesini delirmek, çıldırmak" anlamında kullanır. Adeta kelimeye yeni bir anlam vermiştir.

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 11

Eminem dünyadaki ilk ve tek beyaz rapçidir. Ama kesinlikle ırkçı değildir. Hatta ırkçılarla alay eder.

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 12

Şarkı sözü yazma konusunda inanılmaz yeteneklere sahip olduğu kabul edilir.  Ayrıca şarkılarında yer alan mecazlar ve ince espriler dikkat çeker.

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 13

Birçok insan, onun gelmiş geçmiş en iyi rapçi olduğunu düşünüyor; hatta bazı rapçiler bile bunu kabul ediyor.

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 14

Birçok uzmana göre Lose Yourself şarkısı, gelmiş geçmiş en zekice şarkıdır. Şarkıdaki kafiyeler gerçekten inanılmazdır.

Eminem Lose Your Self şarkısında annesine inanılmaz iğrenç hakaretlerde bulunmuştur. Bu şarkıyı yaymadan önce annesini arayıp kesinlikle üstüne alınmamasını rica etmiştir.

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 15

Rap God şarkısını o kadar hızlı söylemiştir ki, lyrics şirketleri defalarca hata yapmıştır.

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 16

Gelelim Eminem’in ikinci kişiliği Slim Shady’e...
Kitabında ve bazı kaynaklardaki bilgilere göre Slim Shady, Eminem’in en kötü yanıdır. İnce Psikopat adlı lakap altında bulunan bu isim Eminem’in ünlülere, annesine, çevresine, yaşanan & yaşanmış olaylara aşırı iğrenç küfürler etmesini sağlayan en kötü yanıdır. Bu nedenle bir çok mahkemelere ve hemen hemen 100'den fazla davaya çıkmıştır. Hatta Eminem, RECOVERY adlı albümünde Slim Shady'den kurtulduğunu, onun kötü birisi olduğunu söylemiştir.

Slim Shady İsminin aklına gelmesi ise şu sözlerle özetler: "O sırada tuvaletteydim. Tanrının üstüne yemin ederim ki...Ve birdenbire isim aklıma geldi. Sonra ona uyan milyonlarca kafiye düşünmeye başladim"

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 17

Slim Shady İsminin aklına gelmesi ise şu sözlerle özetler: "O sırada tuvaletteydim. Tanrının üstüne yemin ederim ki...Ve birdenbire isim aklıma geldi. Sonra ona uyan milyonlarca kafiye düşünmeye başladim"

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 18

Megan Fox'un, Eminem hakkındaki düşünceleri ise onu anlatmaya yetiyor:  "Onunla telefonda konuştum. Ben asla ünlü birine karşı böyle heyecanlanmazdım ve hayatımda biriyle konuşurken asla terlemezdim. Onunla konuşurken çok gergindim. Çünkü ona en küçük bir yanlış yaparsan onun bir sonraki albümünde yer alırsın."

Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem - 19

1.73 boyunda olan ve 44 numara giyen Eminem
aslında karikatürist ve şair olmak istiyordu.

N-LIFE HABERLERİ

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