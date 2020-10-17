Karavandaki yaşam mücadelesinden dünya yıldızlığına: Eminem

Gelelim Eminem’in ikinci kişiliği Slim Shady’e...

Kitabında ve bazı kaynaklardaki bilgilere göre Slim Shady, Eminem’in en kötü yanıdır. İnce Psikopat adlı lakap altında bulunan bu isim Eminem’in ünlülere, annesine, çevresine, yaşanan & yaşanmış olaylara aşırı iğrenç küfürler etmesini sağlayan en kötü yanıdır. Bu nedenle bir çok mahkemelere ve hemen hemen 100'den fazla davaya çıkmıştır. Hatta Eminem, RECOVERY adlı albümünde Slim Shady'den kurtulduğunu, onun kötü birisi olduğunu söylemiştir.

Slim Shady İsminin aklına gelmesi ise şu sözlerle özetler: "O sırada tuvaletteydim. Tanrının üstüne yemin ederim ki...Ve birdenbire isim aklıma geldi. Sonra ona uyan milyonlarca kafiye düşünmeye başladim"